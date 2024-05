BEM : les élèves pourront retirer les convocations dés demain en suivant cette procédure

La Ministère de l’Éducation Nationale a publié un communiqué ce samedi, détaillant les dates de retrait des convocations pour les examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat de la session 2024.

Pour l’examen du BEM, les candidats pourront retirer leurs convocations à partir du dimanche 5 mai jusqu’au 5 juin 2024. Quant à l’examen du Baccalauréat, le retrait des convocations débutera le 9 mai pour se terminer le 13 juin 2024. Cette annonce permet aux élèves et aux candidats libres de se préparer adéquatement pour ces échéances importantes dans leur parcours scolaire.

Pour rappel plus de 1,6 million de candidats passeront les examens du BAC et du BEM cette année. Les épreuves se dérouleront dans 2869 centres pour le Baccalauréat, avec 94 centres de correction, alors que pour le BEM, il y aura 3040 centres d’examen et 97 centres de correction.

Procédures de retrait des convocations pour les candidats

Pour les candidats scolarisés, le retrait des convocations se fera via la plateforme numérique en se connectant à leur compte sur le site de leur établissement scolaire. De même, les parents pourront accéder aux convocations à partir de l’espace dédié aux familles sur la plateforme numérique du Ministère de l’Éducation Nationale. Les convocations seront également disponibles sur les sites officiels de l’Office National des Examens et des Concours (ONEC) aux liens suivants :

Pour les candidats libres, la procédure de retrait des convocations sera identique, avec l’accès aux convocations à partir des mêmes liens sur les sites officiels de l’ONEC. Il est important pour tous les candidats de suivre scrupuleusement ces procédures afin de s’assurer d’avoir leurs convocations à temps pour les examens.