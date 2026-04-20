BEM et BAC 2026 : l’Éducation nationale dévoile le planning des épreuves 

Le ministère de l’Éducation nationale a publié, ce lundi, le calendrier officiel des épreuves des examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat pour la session 2026.

Si les grandes dates étaient déjà attendues, les candidats connaissent désormais le déroulé complet des journées d’épreuves.

Calendrier et programme complet des examens du BAC et BEM 2026 en Algérie

Selon le communiqué officiel rendu public aujourd’hui par la tutelle, les épreuves écrites du BEM se dérouleront du mardi 19 mai au jeudi 21 mai 2026, tandis que l’examen du Baccalauréat est programmé du dimanche 7 juin au jeudi 11 juin 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Classes préparatoires : le ministère revoit les règles d’inscription pour la rentrée 2026

Voici le planning complet tel que publié par le ministère de l’Éducation Nationale :

Retrait des convocations pour les examens du BAC et BEM 2026 : voici les échéances à ne pas manquer

En amont de ces épreuves, la tutelle a déjà levé le voile sur le calendrier de retrait des convocations. Cette opération s’adresse à l’ensemble des candidats. Qu’ils soient issus d’établissements publics et privés ou inscrits sous le régime des candidats libres.

🟢 À LIRE AUSSI : Convocations BAC et BEM 2026 : voici les dates et la procédure de retrait

Conformément au communiqué officiel du ministère, l’accès aux plateformes numériques de l’ONEC s’effectue selon un échéancier précis :

Pour le Brevet d’enseignement moyen (BEM) : le retrait est déja possible depuis hier dimanche 19 avril 2026 et jusqu’au jeudi 21 mai 2026, via le portail bem.onec.dz.

: le retrait est déja possible depuis hier dimanche 19 avril 2026 et jusqu’au jeudi 21 mai 2026, via le portail bem.onec.dz. Pour le Baccalauréat (BAC) : la plateforme est accessible du jeudi 7 mai 2026 au jeudi 11 juin 2026, via le lien bac.onec.dz.

Par ailleurs, le ministère rappelle que les candidats scolarisés peuvent également obtenir leurs convocations par l’espace dédié aux parents sur la plateforme awlyaa.education.dz.

🟢 À LIRE AUSSI : Fin de l’âge d’or du schiste américain : WoodMac place l’Algérie parmi les 6 pays « prioritaires »

Les services des examens encouragent vivement les élèves à ne pas attendre les derniers jours pour effectuer cette démarche indispensable. Afin de vérifier l’exactitude des informations figurant sur leur convocation.

En somme, les dates et programme sont fixés et le compte à rebours est lancé. Aux candidats de se préparer sereinement pour le jour J !