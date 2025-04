BEM et BAC 2025 : Les épreuves de sport auront lieu à ces dates

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé que la période du mercredi 7 mai au lundi 19 mai 2025 sera officiellement dédiée au passage de l’épreuve d’éducation physique et sportive pour les candidats libres aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, session 2025.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que cet examen concernera également les candidats inscrits auprès de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (ONEFD).

L’épreuve de sport se déroulera selon les dates indiquées sur la convocation individuelle de chaque candidat.

À cet effet, les autorités ont invité tous les concernés à retirer leurs convocations électroniques sur le site officiel de l’Office national des examens et concours (ONEC), et ce, entre le mardi 15 avril et le mardi 6 mai 2025.

Pour accéder à leur convocation, les candidats devront utiliser leur identifiant et mot de passe personnels.

Le ministère de l’Éducation nationale a levé le voile ce mercredi sur les calendriers détaillés des épreuves du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat pour la session de juin 2025. Des centaines de milliers d’élèves à travers le pays peuvent désormais affiner leur préparation, avec en main les dates et horaires officiels de ces examens clés.

BEM 2025 : Trois jours sous tension

Les 9 000 centres d’examen répartis à travers le territoire accueilleront, dès le dimanche 1er juin, les candidats au BEM pour un marathon intellectuel bien rodé.

1er juin : 8h30-10h30 : Arabe 11h-12h30 : Sciences physiques et technologie 14h30-15h30 : Éducation islamique 16h-17h : Éducation civique

2 juin : 8h30-10h30 : Mathématiques 11h-12h30 : Anglais 14h30-16h : Histoire-géographie

3 juin : 8h30-10h30 : Français 11h-12h30 : Sciences naturelles 14h30-16h : Amazigh (pour les candidats concernés)



Un rythme soutenu, mais qui laisse aux élèves le temps de récupérer entre les épreuves.

BAC 2025 : Cinq jours pour décrocher le sésame

Plus exigeant, le Bac 2025 mobilisera plus de 800 000 candidats répartis en sept filières du 15 au 19 juin. Les épreuves débuteront chaque jour à 8h30 pour la session du matin et à 15h pour celle de l’après-midi, certaines se prolongeant jusqu’à 18h30.

Les filières concernées :

Lettres et Philosophie

Langues étrangères

Sciences expérimentales

Mathématiques

Technique mathématique

Gestion et Économie

Arts

Après le succès de la session 2024, marquée par un déroulement sans accroc, le secteur éducatif algérien se prépare à un nouveau test sous la houlette de Seghir Saâdaoui, récemment nommé à la tête du ministère.

Entre logistique, surveillance et correction, la machine est bien huilée, mais reste tributaire d’une mobilisation sans faille.