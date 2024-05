BEM et BAC 2024 : d’importantes consignes à l(intention des candidats

hier, le dimanche, le directeur de l’Office National des Examens et Concours a affirmé que les sujets des examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat seront tirés des cours suivis en classe. Il a également rappelé l’importance de respecter les procédures organisationnelles en vigueur.

Mohamed El-Amine Hadj Koula, secrétaire général de l’office, a déclaré à l’agence de presse algérienne (APS) que les examens du BEM et du BAC resteront des examens classiques, comme les examens trimestriels et les épreuves expérimentales. Il a rassuré les candidats en confirmant que les sujets choisis seront tirés des cours suivis en présentiel avec leurs professeurs tout au long de l’année scolaire.

Hadj Koula a précisé que les mêmes dispositions organisationnelles que les années précédentes seront maintenues. Par exemple, les candidats auront le choix entre deux sujets pour chaque matière. Les centres d’examen ouvriront leurs portes une heure avant le début de chaque épreuve. Il a encouragé les candidats à arriver au moins une demi-heure avant le début des épreuves.

Il a aussi insisté sur l’importance d’arriver tôt et a précisé qu’il est strictement interdit d’entrer ou de sortir après le début de l’examen. Les candidats ne pourront quitter la salle qu’après avoir passé la moitié de la durée de l’épreuve.

Règles strictes concernant les appareils de communication

Le secrétaire général a rappelé qu’il est interdit d’apporter des appareils de communication, quels qu’ils soient, dans les centres d’examen. Une salle sera mise à disposition pour déposer les effets personnels des candidats. Hadj Koula a insisté sur le respect strict de ces règles par les candidats.

L’examen du Brevet d’Enseignement Moyen se déroulera du lundi 3 juin au mercredi 5 juin 2024. L’examen du Baccalauréat pour l’enseignement secondaire aura lieu du dimanche 9 juin au jeudi 13 juin 2024.

En résumé, les examens du BEM et du BAC en Algérie cette année se baseront uniquement sur les cours suivis en présentiel. Les autorités maintiendront les mêmes dispositions organisationnelles que les années précédentes. Le respect des règles et des horaires sera crucial pour le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se préparer en conséquence et suivre les instructions données pour éviter toute complication le jour de l’examen.