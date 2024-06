BEM et BAC 2024 : Belabed dévoile les dates des résultats

À la veille des examens du Baccalauréat 2024, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir des conditions optimales. Le ministre a partagé ces informations lors d’un entretien exclusif avec la télévision publique, offrant des précisions sur les préparatifs et les dates clés à retenir.

Abdelhakim Belabed a rassuré les étudiants et leurs familles sur les conditions de déroulement des examens. Les centres d’examen sont prêts et équipés pour accueillir plus de 860 000 candidats à partir de ce dimanche. Ces étudiants passeront les épreuves du Baccalauréat sur une période de cinq jours, répartis dans 2869 centres à travers tout le pays. Le ministre a souligné que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces examens cruciaux.

Dates des résultats du BEM et BAC 2024

Le ministre a également évoqué le Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM), qui s’est déroulé du 3 au 5 juin. Les centres de correction ouvriront leurs portes à partir du 11 juin pour traiter les copies des élèves. Belabed a précisé que les résultats du BEM seront annoncés au plus tard le 29 juin, avec une possibilité que les résultats soient communiqués plus tôt.

Quant aux résultats du BAC, Abdelhakim Belabed a annoncé qu’ils seront disponibles au plus tard le 20 juillet 2024, et comme pour le BEM, il est possible que les résultats soient annoncés avant cette date.

BAC : le ministre réaffirme l’engagement de l’Etat à combattre la triche

Le ministre a abordé le problème de la triche en réaffirmant l’engagement de l’État à poursuivre ses efforts pour combattre ce fléau. Il a souligné l’importance de la sensibilisation et de l’application stricte de la loi pour préserver l’intégrité des examens et protéger les candidats de toute confusion.

En outre, le ministre a annoncé que les futures inscriptions se dérouleraient entièrement en ligne, dans le cadre de l’initiative de numérisation du secteur de l’éducation nationale. Cette démarche vise à promouvoir une plus grande transparence.

Il a également précisé que la numérisation, en plus de réduire les coûts, contribue à rendre les processus de recrutement et de gestion des enseignants plus transparents. Cela permet de garantir une rentrée scolaire plus harmonieuse et assure l’égalité des chances pour tous.