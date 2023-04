BEM et BAC 2023 : les directives du ministre Belabed

Hier, le samedi 8 avril 2023 le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed a présidé un colloque national depuis le siège du ministère via visioconférence, consacré à fournir les directives et instructions nécessaires à respecter pour continuer une bonne et cohérente gestion du reste de l’année scolaire, mais aussi pour les examens du BEM et BAC 2023.

Ce colloque a réuni des cadres de l’administration centrale, le directeur de l’Office national des examens et concours et le directeur de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance. Outre le secrétaire général du Conseil national des programmes, les directeurs de l’enseignement et les directeurs des branches du Bureau national des examens et concours.

Concernant les examens scolaires nationaux Brevet de l’enseignement moyen et le Baccalauréat (BEM et BAC 2023), le ministre de l’Education nationale a instruit les directeurs de l’éducation de contrôler toutes les opérations logistiques et techniques en coordination avec les directeurs des antennes du Bureau national des examens et concours.

Avec la nécessité de faire preuve de prudence et d’exactitude dans la notification des notes d’éducation physique et sportive et des statuts d’exemption aux centres régionaux de collecte pour réserver les notes. En plus de fournir des conditions confortables aux candidats ayant des besoins spéciaux, de bien choisir les chefs de centres et d’autres opérations liées à ces deux examens.

Il est à rappeler que c’est via un communiqué publié le lundi 13 mars 2023, que le ministère de l’Education nationale a informé les candidats aux deux examens que :

Le BEM 2023 se déroulera du lundi 5 au mercredi 7 juin 2023

Le BAC 2023 se tiendra du dimanche 11 au jeudi 15 juin 2023.

Qu’en est-il de l’examen d’évaluation des élèves de la 5ème année primaire ?

S’agissant de l’épreuve de niveau, qui aura lieu le 02 mai 2023, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a souligné la nécessité de lui accorder la plus grande importance, du côté organisationnel et procédural. D’autant plus que le groupe cible comprend toutes les tranches d’âge, dans tout le pays. Au cours de l’entretien, le ministre a demandé au directeur de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance, en coordination avec les directeurs de l’éducation, de mobiliser toutes les capacités humaines nécessaires à sa réussite, compte tenu de son importance nationale et publique.

Quant à l’examen d’évaluation des acquis des élèves du cycle primaire, Belabed a apprécié le rôle de chacun, en particulier des organismes nationaux agréés pour les parents d’élèves. Ce qui a grandement contribué à sensibiliser et éduquer les parents sur le grand bénéfice que cet examen apportera.

Il a également souligné l’importance des journées d’information et de formation sur la préparation des sujets de cet examen, et comment le mener, les 9, 10 et 11 avril 2023, supervisé par des cadres de l’administration centrale, au profit directeurs d’académie, chefs de services chargés des examens et concours, et inspecteurs de l’enseignement primaire pour la langue arabe, selon un calendrier précis.