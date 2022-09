BEM et BAC 2023 : la date des inscriptions se précise

Les examens nationaux du BEM et du BAC représentent une importance primordiale au sein de la société algérienne, chaque année, des milliers d’écoliers et leurs parents s’impatientent devant l’annonce des dates d’inscriptions et d’examens.

Le ministère de l’Éducation nationale a lancé durant les dernières semaines de nombreuses instructions concernant la rentrée scolaire, misant sur l’organisation des groupes de classes, la réintégration des élèves expulsés et la prévisualisation des dates des examens nationaux du BAC et du BEM.

Selon nos sources, le ministère est en plein agencement de sa nouvelle plateforme numérique, et ce, dans le but de digitaliser et de faciliter la procédure d’inscription aux examens de fin de cycle, ainsi, éviter tout type de charges et erreurs que rencontraient les candidats lors de leurs anciennes adhésions, grâce au système d’information mis en place par le secteur dans le cadre des efforts consentis.

Les élèves pourront l’utiliser à partir du mois de novembre et le processus durera jusqu’à la fin du même mois, le site permettra alors aux apprentis d’effectuer une inscription rapide et inclusive qui se lancera officiellement dans six semaines.

Étudiants libres, quelle procédure pour cette année ?

En ce qui concerne les étudiants libres, la procédure est la même et elle se déroulera à travers les deux sites de l’Office national des examens et concours (Onec). Pour la date des inscriptions, elle sera prochainement communiquée. À noter que l’année précédente, L’ONEC a fixé la durée du 22 novembre 2021 au 10 décembre 2021, pour cette année, aucune information n’a encore été communiquée publiquement.

À noter que la rentrée scolaire des trois cycles, y compris les classes d’examens, a été fixée au mercredi 21 septembre 2022, reprenant ainsi le système d’enseignement habituel appliqué avant la pandémie du COVID-19, La mobilisation du personnel et de l’administration de nombreux établissements a été faite afin de maintenir une bonne reprise académique pour cette année scolaire (2022/2023).