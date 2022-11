BEM et BAC 2023 en Algérie : le ministère fixe les dates d’inscription

Nous sommes encore au premier trimestre de l’année scolaire et les élèves avancent sur le programme dans les différentes matières, mais les classes d’examens sont moins sereines. En effet, les dates d’inscription n’étaient pas encore fixées et les élèves qui avaient l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) ou même le baccalauréat en fin d’année n’avaient pas encore de délais.

C’est dans ce cadre que le ministère de l’éducation a annoncé la date de lancement des inscriptions aux examen.

Le ministère de l’éducation révèle la date d’inscription

Pour cette année de 2023, le ministère de l’éducation nationale n’avait pas encore communiqué sur le sujet. C’est dans un communiqué que celui-ci a donc révélé la date de début des inscriptions aux épreuves du BEM et du BAC pour pour la session 2023 et ce pour l’ensemble des candidats )scolarisés et libres).

Les élèves peuvent s’inscrire dès lundi de la semaine qui arrive , soit le 19 novembre 2022.

Ils auront environ un mois pour finaliser leur enregistrement, et les inscriptions seront clôturées le 15 décembre 2022.

Inscriptions aux examens : comment faire ?

Les inscriptions aux examens de fin de cycle doivent suivre une certaine procédures. En ce qui concerne les futurs candidats scolarisés dans des établissements, ce sera aux directeur de débuter le processus l’inscription par le biais de la plateforme numérique du système d’information du ministère de l’Éducation nationale.

Quant aux étudiants qui compte se présenter en tant que candidats libres, deux sites internet sont mis à disposition des élèves.

– Examen du certificat d’enseignement intermédiaire : https://bem.a-onec.dz

– Examen du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire : http://www.onec.dz

Passage au cycle moyen : le ministère prévoit un examen « de mise à niveau »

En ce qui concerne le passage du cycle primaire vers le cycle moyen, les responsables ne comptent visiblement pas restaurer l’examen de fin d’année mais recourir à un examen de « mise à niveau ».

C’est au début de l’année, plus précisément le samedi 18 septembre 2022 que le ministre de l’Education nationale avait révélé que les institutions responsables ont décidé de mettre en place un examen de « mise à niveau » pour la fin du cycle primaire.

Cet examen aura pour objectif de « diagnostiquer les lacunes chez nos élèves à la fin du cycle primaire, pour y remédier », mais ne sera pas décisif pour le passage au cycle moyen et ne sera même pas comptabilisé dans les moyennes de passage.