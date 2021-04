BEM et BAC 2021 : Les dates de retrait des convocations dévoilées

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé aujourd’hui lundi, les dates de retrait des convocations pour les candidats aux épreuves du Cinquième, BEM et du Baccalauréat 2020-2021.

Le retrait des convocations des examens (session 2021) pour les candidats de Cinquième s’effectuera du 04 mai jusqu’au 02 juin prochain sur la plateforme numérique du site dédié aux parents et celui de l’Office national des examens et concours (ONEC) via le lien https://cinq.onec.dz,

Le retrait des convocations des examens (session 2021) pour les candidats du BEM s’effectuera du 16 mai jusqu’au 17 juin prochain sur la plateforme numérique du site dédié aux parents et celui de l’Office national des examens et concours (ONEC) via le lien https://bem.onec.dz.

Tandis que pour le retrait des convocations des examens (session 2021) pour les candidats du BEM s’effectuera du 16 mai jusqu’au 24 juin prochain sur la plateforme numérique du site dédié aux parents et celui de l’Office national des examens et concours (ONEC) via le lien https://bac.onec.dz.

Bac-BEM 2021 : Les dates des épreuves d’EPS pour les candidats libres annoncées

L’Office national des examens et concours (ONEC) a annoncé, lundi dernier, les dates des épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) pour les candidats libres aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat.

Ainsi, les épreuves d’EPS pour les candidats libres aux examens du BEM et du Baccalauréat au titre de la session 2021 auront lieu du 16 au 27 mai prochain, précise, dans un communiqué, le ministère l’Éducation nationale.

