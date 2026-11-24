La session 2027 du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat devrait marquer un changement dans les conditions de passage des examens pour les candidats aux besoins spécifiques. Temps supplémentaire, sujets adaptés, accompagnement individuel ou encore épreuves en braille, de nouvelles mesures doivent permettre à ces candidats de composer dans des conditions tenant compte de leur handicap. Ces dispositions, qui découlent d’un nouveau cadre réglementaire, concernent plusieurs catégories de candidats et entreront en application dès les prochaines épreuves officielles.

Examens du BEM et du bac 2027 : un temps supplémentaire et des sujets adaptés pour certains candidats

Les directions de l’éducation des différentes wilayas se préparent à appliquer les nouvelles dispositions prévues par les textes ministériels. Selon les informations rapportées par le quotidien Echorouk, un chapitre entier encadre désormais les aménagements accordés aux candidats aux besoins spécifiques lors des examens et concours nationaux.

Ces mesures s’appuient notamment sur le décret exécutif n° 26-312 du 22 septembre 2026. Ainsi que sur la loi n° 25-01 relative à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques.

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Parmi les principaux changements figure l’octroi d’un temps supplémentaire pendant les épreuves. Celui-ci viendra s’ajouter à la durée réglementaire de chaque examen et couvrira aussi bien la lecture des questions que la rédaction des réponses.

Les candidats concernés pourront également bénéficier de sujets adaptés à leur situation. Les aménagements devront toutefois préserver le contenu des connaissances évaluées. D’autres modalités de composition pourront être mises en place lorsque la nature du handicap le nécessite.

Candidats malvoyants, handicap moteur ou autisme : quels accompagnements pendant les épreuves ?

Les nouvelles dispositions prévoient des modalités particulières selon la nature du handicap. L’objectif consiste à adapter les conditions de composition aux besoins de chaque candidat, sans modifier les exigences pédagogiques de l’examen.

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Pour les candidats présentant une déficience visuelle, plusieurs mesures sont prévues :

La transcription des sujets en braille.

L’affectation dans des salles d’examen spécifique s.

s. La présence d’un accompagnateur chargé de lire les questions et de transcrire les réponses dictées par le candidat.

Le recours à des personnels spécialisés en braille pour la correction des copies, conformément aux procédures réglementaires.

Les candidats présentant un handicap moteur pourront, dans certaines situations, bénéficier d’un accompagnateur chargé de rédiger leurs réponses sous leur dictée.

Un dispositif similaire concernera les candidats diagnostiqués avec un trouble du spectre de l’autisme. Un accompagnateur pourra notamment leur lire les questions et retranscrire les réponses qu’ils formulent.

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Les nouveaux aménagements dépasseront le cadre du BEM et du baccalauréat

Le champ d’application de ces dispositions ne se limite pas aux examens scolaires officiels. Selon la même source, les aménagements concerneront également les établissements spécialisés d’éducation et d’enseignement, les structures de formation professionnelle ainsi que les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les concours à caractère compétitif sont également concernés. Qu’ils relèvent des domaines éducatif, littéraire, scientifique, culturel ou sportif. Ces dispositions pourront s’appliquer aux compétitions organisées aux niveaux local, régional et national.

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À travers ce dispositif, le nouveau cadre réglementaire entend adapter les moyens matériels, les conditions d’évaluation et les modalités de participation à la situation de chaque candidat.

L’enjeu est de permettre aux personnes aux besoins spécifiques de démontrer leurs compétences sans que les difficultés liées à la lecture, à l’écriture, au temps imparti ou aux moyens disponibles ne pénalisent leur performance. Les aménagements doivent ainsi favoriser leur participation aux examens et concours. Tout en préservant les contenus évalués et les règles d’organisation propres à chaque secteur.