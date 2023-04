BEM – BAC 2023 : « nécessité d’assurer le succès des opérations », Belaabed

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed a rappelé la nécessité de respecter les instructions visant à assurer le succès de toutes les opérations liées aux examens du BEM et BAC.

En effet, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed a mis l’accent hier, le dimanche 23 avril 2023, sur la nécessité de respecter les instructions visant à assurer le succès de toutes les opérations liées aux examens de fin d’année scolaire, a indiqué un communiqué rendu public par le ministère.

Lors de cette rencontre de présentation de vœux à l’occasion de l’Aïd El-Fitr aux cadre centraux du ministère, Belaabed a rappelé « les étapes importantes à franchir avant la fin de l’année scolaire dont les examens nationaux (BEM et BAC), insistant sur la nécessité « de respecter « les instructions et les orientations » pour assurer le succès de toutes les opérations liées à ces examens.

Le ministre a félicité le personnel du secteur pour leurs « efforts », les exhortant à « poursuivre le travail avec détermination et abnégation pour promouvoir le secteur de l’Education nationale ».

Belaabed s’est en outre félicité des « réalisations accomplies au profit de l’école algérienne grâce au soutien et à l’intérêt accordé par l’Etat au secteur de l’éducation », saluant « la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en faveur de l’école primaire et le recrutement d’enseignants d’éducation physique et sportive et la création d’une direction générale des sports scolaires ».

Pour conclure, ce même communiqué affirme que le ministre de l’Education nationale, Abdlhakim Belaabed a évoqué « les nouveautés » de la prochaine rentrée scolaire, soulignant que « la concrétisation des projets et programmes nécessite la conjugaison des efforts et l’unification des rangs pour la réalisation des objectifs escomptés ».

Dates du BEM et BAC 2023 dévoilées

Dans un communiqué rendu public le lundi 13 mars 2023, le ministère de l’Education nationale a informé les candidats du BEM et du BAC 2023 de dates de ces deux examens.

En effet, pour ce qui est du BEM 2023, l’examen se déroulera du lundi 5 au mercredi 7 juin 2023. Alors que concernant le BAC 2023, le ministère informe les candidats que cet examen se déroulera du dimanche 11 au jeudi 15 juin 2023.