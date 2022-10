BEM – BAC 2023 : le ministère dévoile les dates d’inscriptions

A peine l’année scolaire entamée, les parents mais aussi les élèves ayant un examen à la fin de cette dernière y réfléchissent déja. En effet, les examens du BAC et BEM sont importants dans le processus scolaire des élèves.

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé les dates d’inscription aux examens finaux du baccalauréat (BAC) et de l’enseignement moyen (BEM) 2023, pour les candidats scolarisés et libres. Le communiqué du secteur précise que les inscriptions s’étaleront du dimanche 6 novembre au jeudi 8 décembre 2022.

En ce qui concerne le processus d’inscription, pour les candidats scolarisés, le processus sera lancé dans les établissements d’enseignement à travers la plateforme numérique du système d’information du ministère de l’Éducation nationale. Où les directeurs d’établissements procéderont à l’inscription de leurs élèves à ces deux examens.

Cette mesure vise à atténuer la pénibilité de ce processus aux élèves et leurs parents et à les soulager de la lourdeur de cette tâche.

Quant aux candidats libres, le processus d’inscription se fera via les deux plateformes de l’Office national des examens et concours (ONEC), bac.onec.dz et bem.onec.dz