BEM 2026 : Les Écoles des Cadets de la Nation ouvrent leur porte, voici comment postuler

À peine le stress des résultats du BEM 2026 retombé et les larmes de joie séchées, une nouvelle aventure, synonyme d’excellence, se dessine déjà pour les jeunes diplômés. Le ministère de la Défense nationale (MDN) vient de donner le coup d’envoi officiel des inscriptions pour les prestigieuses Écoles des Cadets de la Nation (rentrée scolaire 2026-2027).

Pour les adolescents qui rêvent de porter l’uniforme, le compte à rebours est lancé : ils ont jusqu’au 24 juin 2026 pour sauter le pas. Passé ce délai, la plateforme fermera ses portes.

Ouverte aux garçons comme aux filles, cette campagne de recrutement cible les futurs élèves de première année secondaire. Bonne nouvelle pour commencer : la préinscription se fait entièrement en ligne sur la plateforme officielle du MDN.

Quelles sont les conditions pour intégrer les Écoles des Cadets de la Nation ?

Pour avoir une chance d’intégrer les rangs, il faut cocher plusieurs cases. Être de nationalité algérienne est une condition sine qua non. Sur le plan scolaire, seuls les titulaires du BEM session 2025-2026 ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et orientés vers la filière Sciences et Technologie peuvent postuler. L’âge constitue également un critère : les candidats doivent être nés en 2011 ou après.

Une bonne condition physique est par ailleurs indispensable. Ce n’est pas une simple formalité : les épreuves sportives font partie intégrante du concours d’entrée.

Un concours en trois phases : de la préinscription à l’admission

Le processus de sélection ne se résume pas à un simple examen. Structuré en trois étapes successives, il filtre progressivement les candidats selon des critères stricts.

La première phase est la préinscription en ligne, obligatoire pour entrer dans le processus. Vient ensuite la présélection, fondée sur le classement des résultats scolaires et conditionnée par le nombre de places disponibles dans chaque école. Seuls les candidats retenus à cette étape accèdent à la phase finale.

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Le concours d’entrée proprement dit comprend trois volets : une visite médicale approfondie, des tests d’aptitude physique, et des épreuves écrites portant sur les Mathématiques, la Physique-Technologie et la Langue arabe. Les convocations pour chaque étape sont téléchargeables directement depuis le site officiel des inscriptions.

Dix wilayas accueillent les futurs cadets

Le réseau des Écoles des Cadets de la Nation couvre dix wilayas réparties sur l’ensemble du territoire. Les établissements concernés se trouvent à Blida, M’Sila, Oran, Tiaret, Béchar, Laghouat, Sétif, Batna, Béjaïa et Tamanrasset. Cette répartition géographique garantit une couverture nationale, du nord au grand sud.

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Chaque école accueille des élèves en internat, dans un cadre alliant formation académique classique et discipline militaire. Les lauréats bénéficient d’un encadrement rigoureux tout au long de leur cursus secondaire.

Une immersion totale qui forge le caractère de ces futurs cadres de la nation, autour des valeurs de rigueur, de dépassement de soi et de sens du devoir.