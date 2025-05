BEM 2025 : dernières lignes droites avant les épreuves, les préparatifs s’intensifient

À l’approche de l’examen du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM), prévu du 1er au 3 juin 2025, les directions de l’éducation finalisent les préparatifs matériels et organisationnels. Focus sur les mesures mises en place pour garantir la sécurité des sujets, la lutte contre la fraude, et le bon déroulement de cette session nationale.

Les directions de l’éducation à travers les wilayas se mobilisent pour assurer le bon déroulement de l’examen du BEM 2025. Les chefs de centres sont appelés à rejoindre leurs établissements 52 heures avant le début des épreuves, soit le jeudi 29 mai, afin de coordonner les derniers préparatifs avec les surveillants et les membres des secrétariats. Cette rencontre a pour but de rappeler les consignes strictes de sécurité, notamment l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables, et de sensibiliser sur les procédures à suivre en cas de tentative de fraude.

Les sujets des épreuves, quant à eux, seront retirés le vendredi 30 mai par les directeurs de l’éducation auprès des annexes de l’Office national des examens et concours (ONEC), puis placés dans des coffres sécurisés dans les centres de distribution des wilayas. Cette rigueur vise à éviter toute fuite et à maintenir la crédibilité de l’examen.

Des consignes strictes et un encadrement renforcé pour les candidats

Les présidents de centres devront également informer les surveillants qu’un cas de triche ne peut être confirmé que par un procès-verbal rédigé par le responsable ou président de salle, puis signé et validé par le chef de centre. Côté candidats, un élève absent à une épreuve pourra se présenter aux suivantes sans être automatiquement disqualifié, tant qu’il respecte le règlement.

Enfin, les parents sont appelés à jouer un rôle actif en accompagnant leurs enfants avant le jour J pour repérer les centres et les inciter à se présenter au moins une demi-heure à l’avance. Cette marge permet aux élèves de se détendre et de mieux gérer leur stress avant l’examen.