BEM 2024 : le ministère dévoile les résultats des 3 lauréats et le classement par wilaya

Ce jeudi, le ministère de l’Éducation Nationale a publié les résultats du brevet d’enseignement moyen (BEM) 2024, révélant des performances académiques impressionnantes. Parmi les étudiants de tout le pays, trois élèves se distinguent par leurs résultats remarquables, occupant les trois premières places au niveau national.

Résultats du BEM 2024 : le TOP 3 exclusivement féminin cette année

En tête de ce classement prestigieux se trouve Lina Zaghrar, élève du collège Mohamed Azzouz dans la wilaya de Laghouat. Avec une moyenne impressionnante de 19,94, Lina a non seulement démontré une maîtrise exceptionnelle de ses matières, mais elle a également inspiré ses camarades et ses enseignants par sa détermination et son dévouement.

Hadil Khitous suit de près, obtenant la deuxième place avec une moyenne de 19,92. Élève du collège Daoudi Saleh à Ras El Aïoun dans la wilaya de Batna, Hadil a prouvé que l’engagement et le travail acharné portent leurs fruits. Sa performance est une source de fierté pour son école et sa famille.

La troisième place revient à Chahd Nour El Houda, du collège Colonel El Houas dans la wilaya de M’sila, avec une moyenne de 19,87. Nour El Houda a fait preuve d’un esprit académique exceptionnel et a su exceller dans toutes ses disciplines, ajoutant une nouvelle réussite à l’histoire de son établissement.

Résultats du BEM 2024 : Tizi Ouzou en tête du classement

Comme à son habitude, Tizi Ouzou se classe en première position du classement des résultats du brevet d’enseignement moyen (BEM) 2024. La wilaya a une fois de plus démontré l’excellence de son système éducatif en affichant un taux de réussite impressionnant de 89%. Ce succès est le fruit d’un travail acharné des élèves, du dévouement des enseignants, et du soutien des familles.

Tizi Ouzou n’est pas la seule wilaya à avoir brillé cette année. Béjaia a également réalisé une performance remarquable avec un taux de réussite de 79,41%. Cette progression notable témoigne des efforts constants pour améliorer la qualité de l’éducation dans cette région. Les élèves de Béjaia, tout comme ceux de Tizi Ouzou, ont montré une détermination exemplaire et un engagement sérieux envers leurs études.