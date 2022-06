BEM 2022 : une enseignante condamnée après une tricherie via Messenger

L’examen du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM), était au cœur des préoccupations des élèves, mais aussi des parents et des professeurs. Cette année, cet examen s’est déroulé du 6 au 8 juin 2022.

Cependant, un phénomène a pris de l’ampleur ces dernières années, celui de la fuite des sujets mais aussi de la triche. De multiples méthodes sont employées afin de faire fuiter les sujets mais aussi de tricher. C’est le cas de cette enseignante de la wilaya de Ghardaïa, qui a aidé 9 élèves à tricher via l’application de discussion Messenger.

Le directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa a confirmé, dans un communiqué, qu’une enseignante avait aidé des candidats au BEM 2022 à tricher par le biais de l’application « Messenger ». Cette dernière s’est vue condamnée à un an de prison, ainsi qu’une amende. La même source a indiqué que neuf cas de tricherie étaient recensés au niveau de la wilaya de Ghardaïa. En effet, ces derniers étaient en contact direct avec un professeur successeur via l’application Messenger au sein d’un groupe fermé sur cette même application.

La même source a ajouté qu’après avoir localisé l’enseignante, son domicile a été immédiatement perquisitionné, et cette dernière a été arrêtée par les services de sécurité de la wilaya. Puis traduite devant les autorités judiciaires, où elle a été condamnée à un an de prison et à une amende financière.

Une enseignante à Biskra accusée de tricherie via les réseaux sociaux

Un autre cas de tricherie à l’aide d’une enseignante. Cette dernière qui est de la wilaya de Biskra, elle a été surprise en train de photographier des questions sur les sciences naturelles et de les transférer via les réseaux sociaux. Alors qu’elle surveillait au Lycée Hakim Saadan.

Suite à cela, le chef du centre a donc déposé une plainte, ce qui a conduit à la détention provisoire de l’enseignante.