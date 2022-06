BEM 2022 : le ministère dévoile les résultats et le taux de réussite

Ce dimanche 26 juin 2022, durant l’après-midi, le ministère de l’Éducation nationale a publié les résultats de l’examen de la fin du cycle moyen (BEM), à travers les plateformes numériques dédiées à cela.

Selon une déclaration du ministère, les candidats scolarisés et libres, ainsi que leurs parents, peuvent consulter les résultats de l’examen sur le site Web du Bureau national des examens et concours via le lien https://bem.onec.dz/

Les résultats sont également consultables via l’espace numérique dédié aux parents, sur le site du Ministère pour les candidats scolarisés, via le même lien https://bem.onec.dz/

Taux de réussite national

Le taux de réussite au niveau national, pour cette session 2022 est de 59,16%, selon ce que le ministère de l’éducation a annoncé dans un communiqué.

Quant au taux d’acceptation en première année du secondaire, il a atteint 70,67%, sur le nombre total d’élèves en quatrième année du cycle moyen. Ainsi, environ 508 879 élèves passeront du collège au lycée au cours de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023.

Le nombre de candidats ayant obtenu le certificat de fin d’enseignement moyen avec la mention « excellent » est de 5.364 élèves. Contre 38 171 l’ayant obtenu avec une mention « très bien » et 73 224 candidats ayant obtenu la mention « bien ».