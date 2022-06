BEM 2022 : 5 personnes devant la justice pour fraude

L’examen du BEM était au cœur des préoccupations des élèves, mais aussi des parents et des professeurs. Certains n’hésitez pas à contourner les règles et à frauder afin d’arriver à leur fin, et les professeurs étaient de mèche.

Plusieurs méthodes sont employées afin de faire fuîter les sujets d’examen et aider les étudiants. C’est ce qu’a fait cette enseignante à Biskra lors de sa surveillance de l’examen dans lycée Hakim Saadan.

Selon la direction de l’éducation de l’État de Biskra, elle a été surprises en train de photographier des questions sur les sciences naturelles et de les transférer via les réseaux sociaux.

Le chef du centre a donc immédiatement déposé une plainte, de ce qui a conduit à la détention provisoire de l’enseignante. intermédiaire du lycée Hakim Saadan dans l’État de Biskra, en prison temporaire.

Chlef: Quatre personnes impliqués dans des affaires de triches

Ce sont deux deux affaires différentes différentes qui se sont déroulées dans la wilaya de Chlef. Leur point commun est l’examen du brevet d’enseignement moyen ( BEM ) auquel les 4 individus ont fraudé.

La première affaire date du 8 juin 2022 dans le centre d’examen d’un CEM de la commune de Chettia.

En effet, le chef du centre avait dénoncé un élève qui avait triché en langue française. Selon un communiqué rendu public par le procureur de la République près le tribunal de Chlef, l’étudiant avait été pris en flagrant délit en train d’utiliser son téléphone portable pour communiquer avec une personne à l’extérieur.

Tous les deux sont accusés du même délit : « atteinte à l’intégrité des examens et fuite des sujets des examens de fin de cycle moyen ». Ils ont dans un premier temps été présentés devant le procureur de la République. Le candidat mineur a donc été redirigé et entendu par le juge des mineurs pour ensuite être remis à son père.

Son complice a quant à lui été entendu dans le tribunal correctionnel. Il a été condamnée à 18 mois de prison ferme, en plus d’une amende de 100.000 dinars algériens.

La deuxième affaire s’est déroulé le 8 juin 2022, au centre d’examen d’un CEM de Bouzeghai. Cet élève elle aussi, a été attrapée en flagrant délit utilisant son téléphone portable en langue française.

Selon un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Tenes, c’est le chef du centre d’examen qui a dénoncé cette fraude à la police.

L’étudiante ainsi que sa compliqué ont donc été arrêtée pour le motif suivant : « atteinte à l’intégrité des examens et fuite des réponses des épreuves du BEM pendant les examens ».

La jeune élève étant mineure, a été remise à son père, tandis que sa complice qui est majeure à été placée en détention provisoire. Cette dernière sera jugée le 15 juin prochain lors de son procès.