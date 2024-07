BELUX vous invite à participer au concours “mobilier urbain” de Tizi-Ouzou

Le mobilier urbain (bancs, poubelles, abribus, etc.) joue un rôle crucial dans l’aménagement des villes modernes. Bien au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à façonner l’identité d’une ville, à améliorer la qualité de vie des habitants et à créer des espaces publics plus conviviaux et plus vivants.

Un bon mobilier urbain améliore la qualité de vie des citadins à travers trois axes. D’abord le confort, en répondant aux besoins des usagers (espaces de repos, points d’information équipements pratiques) ; ensuite la sécurité, en délimitant les zones de circulation, en éclairant les rues et en offrant des abris en cas de mauvais temps ; enfin l’accessibilité, car un mobilier urbain bien conçu facilite les déplacements des personnes à mobilité réduite.

Dans le but de promouvoir la culture du mobilier urbain de qualité chez le citoyen algérien, et par souci d’encourager les jeunes à exprimer leur créativité, l’entreprise BELUX éclairage organise, en octobre prochain (2024), à Tizi-Ouzou, un concours de création de mobilier urbain.

Ce concours sera organisé en partenariat avec la Direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ainsi, que vous soyez des professionnels du mobilier urbain ou de simples passionnés d’innovation, ne manquez pas cette opportunité unique.

Pour vous inscrire au concours de création de mobilier urbain de BELUX, il vous suffit de remplir le formulaire que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant : Formulaire d’inscription. Notez que la date limite pour s’inscrire est fixé au 15 octobre 2024.

4 raisons qui mettent en lumière l’importance du mobilier urbain

Comme nous l’avons souligné en introduction de cet article, le mobilier urbain joue un rôle essentiel dans l’aménagement et la valorisation des espaces publics des villes. Il remplit plusieurs fonctions clés, dont les plus importantes sont :

En premier lieu, les fonctionnalités et confort : le mobilier urbain (abribus, bancs, éclairage, etc.) rend les espaces publics plus fonctionnels et confortables pour les usagers. En outre, il facilite et sécurise la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules.

Le mobilier urbain contribue aussi à renforcer l’esthétique et l’identité des villes. Il contribue à forger l’identité visuelle d’un projet d’aménagement et participe à donner à une ville ou à un quartier un caractère unique.

Autre élément tout aussi important, la durabilité et le respect de l’environnement. Dans cette optique, les matériaux utilisés (bois, acier, etc.) doivent être durables et résistants aux intempéries. Certains équipements peuvent même intégrer des fonctionnalités écologiques, comme des panneaux solaires.

Dernier aspect et pas des moindres, le lien social. Le mobilier urbain, notamment les bancs et espaces de jeux, favorisent les interactions sociales dans l’espace public. Il contribue à créer du lien entre les habitants et à lutter ainsi contre l’individualisme dans les grandes villes.

En conclusion, le mobilier urbain est un élément primordial de la ville moderne, à la fois pour ses aspects fonctionnels, esthétiques, environnementaux et sociaux. Les concepteurs de mobilier urbain doivent sans cesse innover pour répondre à l’évolution des besoins et des usages des espaces publics.