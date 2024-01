BELUX veut accompagner le développement de la wilaya de Djelfa

La pleine lune sera permanente grâce à la lumière des éclairages publics aux lampes LED !

La ville de Djelfa, à l’instar d’autres wilayas, doit bénéficier de programmes conséquents. Et à ce propos, les Algériens commencent à voir le bout du tunnel. On n’avance plus à tâtons. Tant qu’il y aura de la clarté lors des nuits, les zones d’ombre cesseront d’exister.

L’utilisation de la technologie LED (acronyme de diodes électroniques luminescentes), réduit les dépenses et augmente le confort. Les temps modernes imposent ce choix pour lequel les entreprises chargées de meubler les espaces publics et de les éclairer doivent opter.

Malgré le programme du président Abdelmadjid Tebboune dont l’objectif est la mise à niveau de la wilaya de Djelfa avec les autres des grandes villes algériennes. Des localités comme Ain Ousssara, Messaâd, Hassi Bahbah et El Idrissia continuent d’accuser un retard.

En effet, les habitants de ces villes exigent un peu de confort, notamment en matière d’éclairage public.

BELUX organise une journée d’information au profit des experts et des responsables locaux

C’est ainsi que l’entreprise BELUX a organisé une journée d’information au profit des bureaux d’études, des responsables techniques des collectivités locales et des sociétés de réalisation, dans un cadre professionnel étayé par un ensemble de luminaires de nouvelle génération utilisant le LED.

Assise en retrait du groupe d’auditeurs, la représentante de la DUAC de Djelfa prenait note de toute la présentation, notamment en ce qui concerne la notion d’ameublement des espaces d’évolution des citoyens.

Cela rappelle les propos qu’Oscar Niemeyer a tenus devant les architectes de la DNC ANP et à tous les responsables et les cadres de la dynamique nationale de la construction (ex-DNC). Rendre humain le milieu ambiant au profit de l’être humain.

En outre, ces cadres et autres participants à cette journée organisée par BELUX d’Algérie qui vient d’investir à Djelfa étaient a tenu tout le monde en haleine. À chaque fois que Mr Hanifi proposait une pause, les participants ont préféré continuer le débat en sirotant leur café.

Connaissant l’engagement de l’État à améliorer le cadre de vie des citoyens des grandes villes de la steppe, de nombreux postes d’emplois vont se créer. De plus, les entreprises ont choisi de respecter la culture locale en optant pour des lampadaires au design qui correspond à cette dernière.

« Si je ne brille pas, si tu ne brilles pas ; comment voudrais-tu que l’obscurité devienne clarté ? »