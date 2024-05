BELUX s’engage à soutenir le tourisme local en Algérie : un potentiel immense à exploiter

La saison estivale 2023 a été marquée par un afflux record de touristes en Algérie, avec des chiffres dépassant toutes les attentes. Les régions côtières ont été particulièrement plébiscitées, avec des taux d’occupation hôtelière qui ont atteint des niveaux jamais vus auparavant. Cette affluence a eu un impact économique positif important, générant des recettes considérables pour les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des transports.

Cependant, ce succès ne doit pas masquer les défis auxquels se confronte le secteur touristique algérien. Le manque d’infrastructures et de services de qualité constitue un frein majeur au développement du tourisme. De nombreux vacanciers se plaignent de l’état des routes, de la vétusté des hôtels et du manque de personnel qualifié.

Malgré ces difficultés, les perspectives pour le tourisme en Algérie restent prometteuses. Le pays dispose d’un atout majeur : un patrimoine naturel et culturel riche et diversifié. Avec des investissements ciblés et une amélioration de la qualité des services, l’Algérie a le potentiel de devenir une destination touristique de premier plan en Méditerranée.

Dans ce sillage, le développement des services, le renforcement des offres d’hébergement et l’amélioration de l’aménagement urbain de nos villes constituent des leviers indispensables pour, d’une part, réussir la saison estivale 2024 qui approche à grands ; de l’autre, parvenir enfin à retenir les touristes nationaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Voici comment BELUX Eclairage transforme les espaces publics en Algérie

Et pour mener à bien cette mission, l’entreprise algérienne BELUX Éclairage s’engage à accompagner les collectivités locales par l’offre de l’étude photométrique permettant, simultanément, l’optimisation des installations et la rationalisation des dépenses.

En termes simples, une étude photométrique est une analyse de la manière dont la lumière se répartit dans un espace donné. Elle permet de déterminer si l’éclairage est suffisant, uniforme et adapté aux besoins des occupants.

Tourisme local en Algérie : un potentiel immense à exploiter

L’Algérie regorge de trésors naturels et culturels encore méconnus du grand public. Pourtant, le tourisme local peine à se développer face à la concurrence des destinations étrangères. Pour remédier à cela, il est nécessaire de mettre en place des stratégies efficaces de promotion et de valorisation de notre patrimoine.

Aller au-delà du traditionnel “soleil et plage”. L’Algérie possède des atouts uniques : un immense Sahara, des sites archéologiques, des villages pittoresques, un artisanat local et une gastronomie riche et variée. Il faut proposer des circuits thématiques et des activités originales pour répondre aux attentes des touristes les plus exigeants.

Ensuite, il faut songer, pour encourager les Algériens à découvrir les richesses de leur pays, à améliorer les routes, les transports, l’hôtellerie et les restaurants dans les zones touristiques. Offrir un accueil de qualité et des services irréprochables est indispensable pour fidéliser les clients et en attirer de nouveaux.

Il est aussi indispensable de miser sur le numérique : créer des sites web pour promouvoir les destinations touristiques locales ; faciliter la réservation de vols, d’hôtels et d’activités en ligne ; utiliser les réseaux sociaux pour partager des photos et des vidéos qui mettent en valeur la beauté de l’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : BELUX Éclairage met en lumière la touristification nocturne à Béjaïa

En conclusion, le tourisme local en Algérie a un immense potentiel à exploiter. En mettant en place les actions nécessaires pour promouvoir et valoriser notre patrimoine, nous pouvons faire de l’Algérie une destination touristique de premier plan et contribuer ainsi au développement économique du pays.