Belux s’associe à l’université de Tizi-Ouzou pour célébrer Yennayer

Pour marque cet événement, l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou est revenue dans le 7ᵉ numéro de son Bulletin d’informations sur l’actualité et les manifestations qui ont marqué la vie de l’université et celle de la communauté étudiante durant l’année qui vient de s’achever (2024).

En tête de ces manifestations se trouvent les Journées d’études que l’entreprise BELUX Éclairage, experte dans l’éclairage public et l’aménagement urbain, avait organisées du 24 au 28 novembre 2024, à l’Hôtel Belloua, au centre-ville de Tizi-Ouzou.

Placé sous le slogan « Qualité de vie et compétitivité de la ville : touristification nocturne, mer et montagne », cet événement unique a réuni un large panel de professionnels, de chercheurs et de professeurs qui ont exposé au public présent, à travers des conférences et des ateliers, plusieurs thématiques liées à l’environnement, le tourisme et la ville de demain en Algérie.

L’université de Tizi-Ouzou et BELUX éclairage avaient ainsi conjugué leurs efforts pour réussir cette exposition en proposant des thématiques intéressantes qui concernent à la fois, la recherche universitaire, les métiers de la ville et le domaine d’activité de l’entreprise, à savoir l’éclairage public et l’aménagement urbain.

UMMTO – BELUX Eclairage : un partenariat au service des métiers de la ville et du tourisme

L’université a pris part à ces journées d’études à travers cinq (5) conférences en plénière durant la journée du 24 novembre au théâtre KATEB Yacine de Tizi-Ouzou. Les thématiques ont porté sur :

Villes intelligentes : comment les objets connectés transforment nos villes, présentée par M. DAOUI Mohammed, Professeur à la faculté d’informatique ;

comment les objets connectés transforment nos villes, présentée par M. DAOUI Mohammed, Professeur à la faculté d’informatique ; L’éclairage raisonné des espaces ouverts urbains amplifie l’hyper-volume des possibilités d’agrément du citadin, animée par M. ARKOUB Mouloud Professeur à la faculté de sciences biologiques ;

amplifie l’hyper-volume des possibilités d’agrément du citadin, animée par M. ARKOUB Mouloud Professeur à la faculté de sciences biologiques ; De la lanterne à la bioluminescence ; les enjeux de l’éclairage public, présentée par M. SELMI Hacene, Professeur à la faculté de génie de la construction ;

; les enjeux de l’éclairage public, présentée par M. SELMI Hacene, Professeur à la faculté de génie de la construction ; Touristification et attractivité territoriale, enjeux et défis, présentée par Mme SMADI Amina, maître de conférences à la faculté de sciences économiques ;

enjeux et défis, présentée par Mme SMADI Amina, maître de conférences à la faculté de sciences économiques ; Tourisme et entrepreneuriat universitaires innovants, l’exemple de l’université de Tizi-Ouzou, animée par M. MOULAI Kamel, Professeur à la faculté de sciences économiques.

Les interventions des différents conférenciers, suivies d’un débat animé et constructif avec le public, ont captivé une audience nombreuse, témoignant d’un vif intérêt pour la question de la création de la ville de demain et du développement du tourisme nocturne en Algérie.

Fort de ce partenariat fructueux, l’Université de Tizi-Ouzou et BELUX Éclairage sont ainsi déterminées à renforcer leurs synergies, en particulier dans le secteur des technologies connectées, où BELUX se distingue par un savoir-faire reconnu nourri par une expérience d’un demi-siècle.