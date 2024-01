BELUX : réduire de moitié la facture énergétique de l’éclairage public

Aujourd’hui, l’éclairage public est au cœur des préoccupations des élus locaux qui héritent d’un parc vieillissant de lampadaires et d’autres projecteurs fortement énergivores et sources de dépenses de plus en plus importantes pour les collectivités.

Dans le cadre d’une transition écologique raisonnée, il convient d’optimiser la gestion de l’éclairage public, des réponses adaptées aux besoins et aux usages de la population, tout en répondant aux enjeux économiques, écologiques et sécuritaires.

Sur le plan économique, on estime que l’éclairage public représente 20 % du budget énergie global des communes et 50 % de leur consommation d’électricité, avec une augmentation constante du prix de l’électricité.

Concernant l’aspect écologique, les budgets des collectivités sont de plus en plus contraints, sans compter que cette activité génère 21 kg de CO2 par seconde.

À propos de l’enjeu sécuritaire, il faut savoir que bien éclairer c’est améliorer la perception pour permettre d’anticiper, de réagir à temps pour éviter l’accident. Bien éclairer la ville aux heures d’affluence est donc vital pour la sécurité de tous.

Dans ce cadre, l’entreprise algérienne Belux accompagne les collectivités locales depuis plus de 45 ans dans la gestion de leurs parcs d’éclairage public avec des solutions innovantes et adaptées à la réalité du terrain.

Les solutions de Belux pour 50 % d’économie d’énergie sur l’éclairage public

Belux éclairage propose une gamme de solution de gestion d’éclairage public permettant d’atteindre jusqu’à 50 % d’économies d’énergie. Ces solutions reposent sur trois principes qui, eux-mêmes, s’appuient sur trois outils technologiques :

PILOTER : une bonne gestion du parc d’éclairage commence par allumer et éteindra l’éclairage à l’heure juste. Allumer juste c’est tirer parti au maximum de la lumière naturelle pour ne pas gaspiller l’énergie. Combien de luminaires sont allumés alors qu’il fait encore clair et que leur lumière projetée au sol ost inutile ? En effet, allumer juste sur tous les points lumineux de la ville, c’est

souvent gagner jusqu’à 400 heures d’allumage par an sans nuire au confort visuel des usagers.

ÉCONOMISER : la maîtrise de la puissance à tout moment de la nuit permet d’éclairer au juste nécessaire sans nuire au confort des usagers. L’installation de régulateurs-variateurs de tension sur chaque armoire d’éclairage public permet de réaliser jusqu’à 50 % d’économies d’énergie immédiatement, sans attendre un renouvellement de l’équipement, mais aussi accroître la durée de vie du matériel et diminuer les coûts de maintenance. L’investissement s’autofinance par les kWh non consommés et s’amortit en moins de 6 ans.

SUPERVISER : afin d’avoir un retour d’information sur l’état de fonctionnement du parc d’éclairage, maîtriser les consommations ou encore valider les économies réalisées après la mise en place des solutions de pilotage et d’économies d’énergie de Belux, la supervision est un élément essentiel pour la réussite de la transition énergétique.

Consommer mieux en dépensant moins, éclairer seulement quand c’est nécessaire et à bon escient, gérer de manière efficace le parc d’éclairage : voilà les clés de la réussite pour les collectivités qui veulent s’engager de manière volontariste dans une démarche de transition énergétique.