BELUX propose ses idées originales pour encourager le tourisme locale en Algérie

Le tourisme local est un outil précieux pour le développement durable des régions et des communautés. Il permet de stimuler l’économie locale, de préserver l’identité culturelle, de renforcer les liens communautaires et de protéger l’environnement.

C’est pour cette raison que l’entreprise BELUX Éclairage s’attèle à proposer des solutions innovantes et des idées originales qui permettent de garder les touristes algériens en Algérie, sans éprouver le besoin d’aller voir ailleurs.

Parmi ces idées originales, une en particulier sort du lot et s’impose comme une évidence. Il s’agit du concept de « coulée verte », un havre de paix, une oasis verdure en plein milieu des villes. La coulée verte c’est, en effet, un mariage harmonieux entre l’architecture et la nature, un espace de détente et de loisirs, un poumon vert pour la ville.

Qu’est-ce que la coulée verte et quels sont ses avantages ?

Une coulée verte est un espace vert aménagé et protégé, généralement linéaire, intégré dans un plan d’urbanisation.

Elle possède plusieurs vocations : elle constitue, à la fois, un corridor biologique qui favorise la migration et la reproduction de la faune et de la flore ; un espace de loisirs et de détente qui offre aux citadins un lieu de promenade, de pique-nique et de sport ; une voie de circulation douce qui permet aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité.

En outre, les coulées vertes présentent, pour les habitants, pour la ville et pour l’environnement, une multitude d’avantages. Citons à titre d’illustration :

Amélioration du cadre de vie : Les coulées vertes contribuent à la beauté et à l’attractivité des villes.

Les coulées vertes contribuent à la beauté et à l’attractivité des villes. Lutte contre la pollution : Elles absorbent les polluants et purifient l’air.

Elles absorbent les polluants et purifient l’air. Réduction du bruit : Elles constituent des barrières phoniques naturelles.

Elles constituent des barrières phoniques naturelles. Lutte contre le changement climatique : Elles piègent le carbone et contribuent à la régulation du climat.

La touristification nocturne de l’espace forestier de la côte algéroise

Sous le slogan « La lumière réveil et révèle », BELUX Éclairage propose aussi de mettre en valeur les espaces forestiers de la wilaya d’Alger en les transformant en des lieux touristiques nocturnes. Pour BELUX, il s’agit de « reproduire ce qui existe ailleurs, simplement et modestement ».

La concrétisation de cette vision permettra de transformer les forêts et les bois du sahel algérois en destinations touristiques de demain. Un projet d’autant plus viable que la ville d’Alger dispose d’un riche patrimoine forestier naturel qui s’étale sur une superficie de 5 000 hectares.

Comme le montre le tableau ci-dessous, ces 5 000 hectares de forêt se répartissent sur tout le long de la côte algéroise. Ainsi, nous retrouvons des espaces boisés naturel à Zeralda, Chérage, Draria, Bouzareah, Bab El Oued, Bir Mourad Raïs, Sidi M’hamed, Hussein Dey, El Harrach, Dar El-Beida et Rouiba.

En somme, le tourisme nocturne est un secteur en pleine expansion qui offre de nombreux avantages aux touristes, aux destinations et aux populations locales. Il est donc important de le développer de manière durable et responsable pour maximiser ses retombées positives.