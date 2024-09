Belux Éclairage : Un rayon de lumière pour l’avenir de Tizi-Ouzou

Tizi-Ouzou est en pleine mutation. Soucieuse de devenir plus durable et plus attractive, la ville peut compter sur l’expertise de Belux Éclairage. Cette entreprise, pionnière dans le domaine de l’éclairage public en Algérie, propose des solutions innovantes et sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques chaque région.

En misant sur des technologies de pointe, Belux Éclairage contribue à améliorer la qualité de vie des habitants de la Ville des genêts. Grâce à ses éclairages intelligents, la ville peut réduire sa consommation énergétique, renforcer la sécurité et mettre en valeur son patrimoine urbain et culturel.

D’un autre côté, Belux Éclairage désir faire de Tizi-Ouzou une ville plus lumineuse et plus dynamique. Pour ce faire, l’entreprise travaille à la mise en place de projets d’éclairage innovants qui répondent, dans le même temps, aux besoins des habitants et aux enjeux du développement durable.

Partant de sa conviction que l’innovation est la force motrice du développement local, Belux œuvre chaque jour à créer des solutions d’éclairage public qui illuminent les villes algériennes et les préparent à un avenir prospère.

Dans le but de faire rayonner Tizi-Ouzou, Belux Éclairage organise, le 14 novembre prochain, au théâtre régional Kateb Yacine, une journée d’étude sous le thème : « Qualité de vie et compétitivité de la ville – Touristification nocturne : Mer et Montagne ».

Vers une ville de Tizi-Ouzou plus verte et plus durable

Cet événement consacré à l’impact de la touristification nocturne sur la qualité de vie et la compétitivité urbaine, sera riche en débats en échanges intéressants, entre chercheurs-universitaires et professionnels du secteur, autour des dynamiques mer et montagne.

Du reste, dans un contexte de transition énergétique, les enjeux environnementaux s’inscrivent au cœur des préoccupations de nombreuses collectivités. À Tizi-Ouzou, Belux Éclairage apporte des réponses concrètes en proposant des solutions d’éclairage public respectueuses de l’environnement.

Grâce à l’utilisation de matériaux durables et de technologies d’éclairage LED, Belux Éclairage permet de réduire considérablement la consommation énergétique des villes. De plus, les solutions proposées s’adaptent à tous les types d’espaces, des rues aux parcs en passant par les monuments historiques.

Les solutions d’éclairage innovantes offrent aux communautés un moyen efficace de réduire leurs coûts, de préserver l’environnement, d’améliorer la qualité de vie des habitants et de renforcer leur attractivité. De plus, ces systèmes s’intégrent à d’autres infrastructures urbaines (vidéosurveillance, gestion du trafic, etc.) pour créer des villes intelligentes.