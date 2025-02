Belux Éclairage : un demi-siècle d’excellence en lumière urbaine

Belux Éclairage est un pionnier en Algérie dans les solutions d’éclairage public et de mobilier urbain. Forte de 50 ans d’expérience, l’entreprise a su développer un savoir-faire unique en matière de conception et de fabrication de luminaires performants, adaptés aux exigences des collectivités et des professionnels.

Grâce à son engagement envers l’innovation et la qualité, Belux propose des solutions d’éclairage alliant efficacité énergétique, durabilité et design moderne. Chaque produit est conçu pour répondre aux défis de l’éclairage urbain, en offrant un confort visuel optimal, une gestion intelligente de l’énergie et une résistance aux conditions climatiques les plus exigeantes.

🟡 À LIRE AUSSI >> BELUX / Constantine 2025 : report de l’événement à une date ultérieure

Avec des milliers de projets réalisés à travers le pays, Belux s’est imposée comme un acteur clé du développement urbain en Algérie. Son expertise et son engagement envers l’excellence lui permettent d’accompagner les municipalités et les entreprises dans la modernisation de leurs infrastructures d’éclairage, en proposant des solutions sur mesure qui allient performance, esthétique et respect de l’environnement.

Belux Éclairage : Une entreprise engagées sur tous les fronts

Belux Éclairage, fondée en 1975, s’est imposée comme un pilier de l’éclairage urbain en Algérie, cumulant un demi-siècle d’expertise dans la conception de solutions innovantes pour les espaces publics.

L’entreprise se distingue par sa capacité à allier performance technique et esthétique, avec des luminaires atteignant une efficacité de 200 lm/w et des normes de résistance IP66 et IK09, adaptés aux climats extrêmes.

Au-delà de la fabrication, Belux intègre une approche holistique en proposant des études d’éclairage sur mesure via son bureau de design, optimisant le confort visuel et la sécurité tout en réduisant l’empreinte carbone des villes.

🟡 À LIRE AUSSI >> Grâce à Belux Éclairage, le Port d’Alger se pare de nouvelles lumières

Ses innovations, comme les systèmes LED connectés et les régulateurs-variateurs de tension, permettent de réduire jusqu’à 50 % la consommation énergétique des communes, un enjeu crucial alors que l’éclairage public absorbe 56 % de leur budget énergie.

Engagée dans la formation, Belux organise des sessions comme celles de Sétif en décembre 2024 et anime la Belux Light Academy, tout en publiant des rapports techniques, tel celui de 2021 soulignant l’urgence de moderniser un parc vieillissant où 69 % des luminaires sont défaillants.

Enfin, son implication dans des projets structurants, comme l’éclairage du stade Miloud Hadefi à Oran (40 000 places) ou l’autoroute transsaharienne, illustre son rôle clé dans l’aménagement du territoire.