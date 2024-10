Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : Tout est fin prêt pour un événement tant attendu

Tizi-Ouzou, le samedi 5 octobre 2024 – Afin de préparer les deux journées d’étude qui auront lieu le dimanche 10 au novembre à l’Hôtel Belloua et le jeudi 14 novembre au Théatre Kateb Yacine (Tizi-Ouzou), l’entreprise Belux Éclairage a organisé, samedi 5 octobre, une conférence de presse à laquelle ont assisté les représentants des médias locaux et natinaux.

« Nous ambitionnons de donner à cet événement une importance de taille et susciter la mobilisation des principaux acteurs de la ville, les chercheurs et les concepteurs chargés de l’architecture et de l’Urbanisme », peut-on dans la brochure qu’ont remise aux journalistes présents les dirigeants de Belux.

En outre, cette conférence de presse a été un moment d’échange au cours duquel les responsables de l’entreprise d’éclairage ont présenté les grandes lignes de cette rencontre – qui se déroulera du 10 au 14 novembre prochain à Tizi-Ouzou – dédiée au design urbain et à l’innovation écoresponsable.

Les journées d’étude, organisée en collaboration avec l’Université Mouloud-Mammeri (UMMRO) et l’Ordre local des architectes (CLOA), rassembleront chercheurs, urbanistes, élus et entrepreneurs autour de la question : comment faire de la nuit un atout pour le développement économique et social de la ville ?

Les participants exploreront les multiples facettes de cette thématique, en abordant des sujets aussi variés que l’impact de l’éclairage sur la qualité de vie, le rôle des nouvelles technologies dans l’aménagement urbain, ou encore les enjeux économiques du tourisme nocturne.

Vers une nouvelle ère pour le tourisme nocturne en Algérie

L’Algérie, riche de son patrimoine culturel et de ses paysages variés, s’engage activement dans le développement d’un tourisme nocturne dynamique. Cette initiative vise à diversifier l’offre touristique du pays et à prolonger le séjour des visiteurs.

En effet, la nuit algérienne recèle un charme particulier, à travers ses traditions, sa gastronomie et ses sites illuminés. Des villes comme Tizi-Ouzou, avec son projet de capitale du tourisme nocturne, et auquel prend part Belux Éclairage, mènent la danse.

Les autorités investissent dans l’éclairage des monuments historiques, l’organisation de festivals nocturnes et la promotion d’activités de loisirs en soirée. Ces efforts visent à créer une ambiance festive et à mettre en valeur le savoir-faire local.

Cependant, cette touristification nocturne soulève également des questions. Il s’agit de trouver un équilibre entre l’animation des villes et le respect du patrimoine et des rythmes de vie des populations. De plus, la sécurité et la gestion des flux touristiques représentent des défis à relever.

Malgré ces enjeux, le potentiel du tourisme nocturne en Algérie est immense. Il offre une opportunité unique de faire découvrir un autre visage du pays et de stimuler l’économie locale. En somme, l’Algérie se positionne comme une destination touristique de plus en plus attractive, où la nuit promet de belles surprises.

Infos pratiques

📅 Date : Du 10 au 13 novembre 2024

📍 Lieu : Hôtel Belloua, Tizi Ouzou

📅 Date : 14 novembre 2024

📍 Lieu : Théâtre Kateb Yacine, Tizi Ouzou

📩 Inscription : https://form.jotform.com/242044737757564