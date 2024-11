Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : Programme complet des ateliers exclusifs

L’éclairage public, c’est bien plus que des luminaires. C’est un élément qui façonne notre perception des espaces urbains et contribue à notre sécurité et notre confort. Belux Éclairage, expert algérien de l’éclairage urbain, propose des solutions sur mesure pour créer des ambiances lumineuses uniques et adaptées à chaque projet.

Ainsi, si vous êtes un professionnel, un chercheur ou simplement un passionné de l’éclairage et de l’aménagement urbain, rendez-vous à Tizi-Ouzou du 24 au 28 novembre pour les journées d’étude Belux Éclairage dans lesquelles vous découvrirez les dernières innovations dans ce domain en pleine mutation dans notre pays.

Belux organise cet événement unique en son genre en collaboration avec l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, le Conseil Local de l’Ordre des Architectes de la wilaya de Tizi-Ouzou (CLOA) et le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC)

Au programme de ces journées portes ouvertes, une exposition permanente, des conférences thématiques, et surtout, un riche programme d’ateliers exclusifs. Ces derniers auront lieu, du lundi 25 au jeudi 28 novembre à la salle de conférences de l’hôtel Belloua. Le thème principal sera la touristification nocturne, mer et montagne.

Animés par des professionnels du secteur du tourisme, des professeurs et des maîtres de conférences, ces ateliers exclusifs aborderont plusieurs thèmes d’actualité, dont : la promotion de l’investissement touristique en Algérie, la gestion durable du tourisme, le rôle de l’éclairage dans la mise en valeur des villes, la mobilité urbaine.

Voici, par ailleurs, le programme complet des ateliers exclusifs des journées d’études Belux Éclairage :

La Kabylie s’illumine : Un avenir radieux pour le tourisme nocturne

La Kabylie, terre de montagnes et de mers, se prépare à une nouvelle ère touristique. Du 24 au 28 novembre, Tizi-Ouzou accueille l’exposition Belux dédiée au développement d’un tourisme nocturne durable. Cet événement promet de mettre en lumière les atouts de cette région et d’explorer de nouvelles perspectives pour le secteur touristique.

Les organisateurs de l’événement souhaitent mettre l’accent sur le potentiel du tourisme nocturne en Kabylie. En effet, les paysages majestueux des montagnes et les côtes pittoresques offrent un cadre idéal pour des activités nocturnes variées. L’exposition Belux présentera les dernières innovations en matière d’éclairage public et de mobilier urbain, des éléments clés pour créer des ambiances nocturnes attractives et sécurisées.

Parallèlement à l’exposition, une journée d’étude réunira les acteurs du tourisme, les élus locaux et les experts pour discuter des enjeux et des perspectives du développement touristique en Kabylie et en Algérie, plus généralement. Les participants pourront échanger sur les meilleures pratiques en matière de tourisme durable et de valorisation du patrimoine culturel et naturel.

Ainsi donc, la Kabylie s’impose comme une destination touristique de premier plan où le tourisme nocturne représente une opportunité de développement majeure. En participant à cet événement, vous contribuerez au rayonnement de cette région et à l’édification de l’Algérie Nouvelle.

Informations pratiques

Pour récapituler, le 24 novembre prochain, le Théâtre Kateb Yacine de Tizi-Ouzou accueillera une journée d’étude organisée par Belux Éclairage, suivie d’une exposition à l’Hôtel Belloua du 25 au 28 novembre. Cette manifestation permettra aux professionnels et au grand public de découvrir les dernières avancées en matière d’éclairage public et de design urbain.

📅 Date : 24 novembre 2024

📍 Lieu : Théâtre Kateb Yacine, Tizi-Ouzou

📅 Date : 25 au 28 novembre 2024

📍 Lieu : Hôtel Belloua Tizi-Ouzou

📩 Inscription : https://form.jotform.com/242044737757564

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 Adresse e-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

L’éclairage public, élément clé de l’aménagement urbain, joue un rôle essentiel en matière de sécurité et de mise en valeur du patrimoine. Fort de son expertise, Belux Éclairage développe des solutions d’éclairage durables, intégrant les dernières avancées technologiques LED, pour répondre aux enjeux actuels de la ville intelligente.