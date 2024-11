Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : les nouvelles dates des journées d’études connues

Tizi-Ouzou, le 10 novembre 2024 – Belux Éclairage a annoncé les nouvelles dates du salon de la touristification nocturne en Kabylie, que l’entreprise compte organiser en cette fin d’année 2024 dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Prévu initialement du 10 au 14 novembre, cet événement exceptionnel dédié à l’éclairage public, à l’urbanisme et au tourisme nocturne en Algérie, se tiendra finalement du dimanche 24 novembre au mercredi 28 novembre prochains.

Dans le détail, le salon de Tizi-Ouzou sera inauguré le dimanche 24 novembre avec une journée d’étude qui aura lieu au Théâtre régional Kateb Yacine. Ensuite, du 25 au 28 novembre, Belux donne rendez-vous aux visiteurs à l’Hôtel Belloua pour la suite du programme.

Ces journées d’études consacrées à la qualité de vie, à la compétitivité urbaine et au tourisme Nocturne, et organisées en collaboration avec l’Université Mouloud Mammeri et le CLOA de Tizi-Ouzou, seront l’occasion d’aborder l’éclairage urbain en tant que levier d’amélioration de la vie urbaine et de promotion d’une culture nocturne durable.

En outre, Belux Éclairage désire par cet événement, d’une part, montrer qu’il est possible, grâce à l’éclairage, de mettre en valeur les atouts de la région tout en améliorant la sécurité et le confort des habitants ; et d’autre part, contribuer à faire de la Kabylie une destination touristique de référence.

Programme de la journée d’étude du 24/11/2024 au Théâtre Kateb Yacine

Belux Éclairage invite les professionnels et les passionnés à la journée d’étude exceptionnelle qui aura lieu le 24 novembre prochain au Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou. Placée sous le signe de l’innovation et du partage, cette rencontre abordera plusieurs thèmes en rapport avec l’éclairage public et à son impact sur la qualité de vie en milieu urbain.

Au programme de cette journée : des conférences animées par des experts reconnus dans le domaine de l’éclairage, des débats et des tables rondes pour échanger sur les enjeux de l’éclairage urbain. Les participants pourront ainsi approfondir leurs connaissances sur les solutions d’éclairage les plus performantes et les plus durables, ainsi que sur les dernières tendances en matière d’aménagement de l’espace public.

Les différents intervenants – architectes, consultants, professeurs à l’université de Tizi-Ouzou, traiteront, entre autres thèmes, de l’impact esthétique de la lumière sur l’espace public, de la façon dont les objets connectés transforment les villes, du concept de bioluminescence, du développement durable des villes algériennes, etc.

L’éclairage urbain joue aujourd’hui un rôle essentiel dans la vie des villes et le développement de leur potentiel touristique. Il contribue à la sécurité, à l’attractivité des villes ainsi qu’au bien-être des citoyens et des visiteurs. En organisant cette journée d’étude, Belux souhaite ainsi mettre en lumière l’impact de l’éclairage dans la création des villes de demain.

Dès lors, que vous soyez un professionnel de l’éclairage, un architecte, un urbaniste ou simplement un Algérien ou une Algérienne qui s’intéresse aux enjeux de l’aménagement urbain et du tourisme nocturne, cette journée d’étude est faite pour vous !

Informations pratiques

Rendez-vous donc à Tizi-Ouzou, le 24 novembre au Théâtre Kateb Yacine, et du 25 au 28 novembre à l’Hôtel Belloua pour découvrir, avec Belux Éclairage, les innovations les plus récentes en matière d’éclairage public et de design urbain :

📅 Date : 24 novembre 2024

📍 Lieu : Théâtre Kateb Yacine, Tizi-Ouzou

📅 Date : 25 au 28 novembre 2024

📍 Lieu : Hôtel Belloua Tizi-Ouzou

📩 Inscription : https://form.jotform.com/242044737757564

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 Adresse e-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite