Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : les journées d’études se terminent en beauté

Les journées d’étude organisées à l’Hôtel Belloua de Tizi-Ouzou par l’entreprise Belux, spécaliste des solutions d’éclairage public et d’aménagement urbain, en collaboration avec l’Université Mouloud Mammeri, ont officiellement tiré leur rideau, le jeudi 28 novembre 2024.

Quatre jours durant, architectes, urbanistes, designers, chercheurs, professeurs et passionnés se sont réunis pour repenser le paysage urbain en Algérie. Les échanges, intenses et stimulants, ont permis de mettre en lumière de nouvelles perspectives sur le rôle du design dans l’aménagement urbain et l’attractivité touristiques des villes.

Les participants ont exploré des pistes innovantes pour créer des espaces de vie plus durables, inclusifs et esthétiques qui assurent confort et sécurité aux citoyens. De la mobilité urbaine aux aménagements paysagers, en passant par la touristification nocturne, les thèmes abordés ont été aussi variés que riches.

🟡 À LIRE AUSSI >> La lumière comme levier pour le bien-être des citoyens

Par ailleurs, le choix de cette ville, située au cœur de la Kabylie, n’est pas anodin. Tizi Ouzou, par son riche patrimoine culturel, sa topographie spécifiques et son dynamisme, offre un terrain d’expérimentation idéal pour explorer de nouvelles approches, notamment en matière de tourisme en mer et en montagne.

Enfin, ces journées ont été l’occasion de nouer de précieux contacts et de renforcer les collaborations entre, d’une part, les entreprises et les professionnels du secteur de l’éclairage et du tourisme, de l’autre, la communauté universitaire et estudiantine. Fortes de ce succès, les prochaines éditions s’annoncent déjà prometteuses.

Belux Éclairage : une entreprise engagée sur la voie de l’innovation et du savoir-faire

Durant ces journées d’études, Belux Éclairage a permis au public nombreux de plonger au cœur de l’innovation.

Cette exposition a mis en lumière le savoir-faire de l’entreprise qui, depuis cinq décennies, façonne les villes algériennes. Au-delà des luminaires, Belux propose des solutions complètes pour l’éclairage public et le mobilier urbain. Les visiteurs ont pu découvrir comment l’entreprise allie esthétique et fonctionnalité pour créer des espaces urbains à la fois accueillants et performants.

Grâce à des solutions sur mesure et à des technologies de pointe, Belux contribue à renforcer l’attractivité des villes et à améliorer le cadre de vie des citoyens. De plus, Belux a réaffirmé son engagement dans une démarche durable, en développant des produits éco-énergétiques qui réduisent l’empreinte écologique des villes.

🟡 À LIRE AUSSI : Belux Éclairage réaffirme son engagement en faveur des microentreprises

Il faut savoir qu’au-delà de l’aspect esthétique, l’éclairage public joue un rôle essentiel en matière de sécurité et de confort. Belux, en proposant des solutions innovantes, répond à ces enjeux et participe activement au développement des villes algériennes de demain.

Cette exposition a été ainsi, non seulement, une occasion pour découvrir les dernières tendances en matière d’éclairage urbain, mais également une invitation à entreprendre un travail de réflexion sur l’importance de la lumière dans l’exploitation du potentiel touristique de l’Algérie.