Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : la lumière comme levier pour le bien-être des citoyens

Cette semaine, le Théâtre Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou a accueilli une riche journée d’étude dédiée à l’amélioration de la qualité de vie en ville et au développement du tourisme nocturne en Algérie, et plus particulièrement en Kabylie.

Organisée par l’entreprise Belux Éclairage, spécialisée dans les solutions d’éclairage urbain, et l’Université Mouloud Mammeri, cette rencontre a rassemblé des experts pour discuter des enjeux liés à l’aménagement urbain, à son impact sur la qualité de vie des habitants et sur le développement du potentiel touristique met et montagne de Tizi-Ouzou.

Un expert en génie électrique de l’UMMTO a entamé les débats en analysant comment les objets connectés transforment nos villes. Il a souligné les défis majeurs auxquels les villes sont confrontées aujourd’hui : la gestion des déchets, la pollution, le gaspillage et le stress urbain.

Pour y remédier, il a présenté la ville intelligente comme une solution innovante. Cette approche, qui utilise les technologies de l’information, vise à améliorer la vie des citadins en optimisant la gestion urbaine. Selon lui, les données collectées en temps réel permettent de prendre des décisions plus efficaces.

Par la suite, Mouloud Arkoub, maître-assistant à l’Université de Tizi-Ouzou, a abordé l’importance d’un éclairage urbain raisonné. Il a mis en garde contre les effets néfastes d’un éclairage excessif sur l’environnement et a plaidé pour une approche plus durable.

Hacène Selmi a ensuite présenté la fascinante évolution de l’éclairage public, qui est passé de la lanterne à la technologie LED d’aujourd’hui. Il a évoqué notamment la bioluminescence.

Villes intelligentes en Algérie : prendre exemple sur Singapour et Copenhague

Mme Amina Smadi a quant à elle mis en avant le rôle crucial du tourisme dans la transformation de nos sociétés. Selon la chercheuse, le développement économique, la protection de l’environnement et le bien-être des habitants doivent aller de pair. Elle a souligné l’importance du tourisme nocturne comme nouvel atout pour le développement culturel et touristique.

Ensuite, Halim Faïdi et Mourad Benlaboid, architectes consultants chez Belux Éclairage, ont partagé leur expertise sur l’intégration de l’éclairage dans les villes algériennes. Ils ont présenté des solutions innovantes pour mettre en valeur nos espaces publics grâce à la lumière. Dans ce projet, ils se sont inspirés de villes comme Singapour, connue pour ses technologies intelligentes, et Copenhague, pionnière en matière de mobilité durable.

Mohamed Amine Mekacher a souligné l’importance du développement durable dans nos villes. Le professeur Kamel Moulaï a, quant à lui, mis en avant les opportunités qu’offre l’entrepreneuriat universitaire pour innover dans le domaine de l’éclairage urbain.

Tous deux ont insisté sur la nécessité d’une gestion intégrée des villes, où tous les services travaillent ensemble grâce à des plateformes numériques. Cela permettrait une meilleure réactivité et une plus grande participation des citoyens.

En somme, cette journée a montré qu’il est crucial de gérer le tourisme urbain de manière équilibrée. Les intervenants ont appelé à des stratégies innovantes pour développer un tourisme nocturne responsable. Les discussions ont également mis l’accent sur l’importance de promouvoir l’artisanat et de donner aux communautés un rôle actif dans les initiatives touristiques.

Informations pratiques

Pour récapituler, Belux Éclairage organise une grande exposition à l’Hôtel Belloua de Tizi-Ouzou du 25 au 28 novembre. Cette manifestation permettra aux professionnels et au grand public de découvrir les dernières avancées en matière d’éclairage public et de design urbain.

📅 Date : 25 au 28 novembre 2024

📍 Lieu : Hôtel Belloua Tizi-Ouzou

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 E-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

L’éclairage public, élément clé de l’aménagement urbain, joue un rôle essentiel en matière de sécurité et de mise en valeur du patrimoine. Fort de son expertise, Belux Éclairage développe des solutions d’éclairage durables, intégrant les dernières avancées technologiques LED, pour répondre aux enjeux actuels de la ville intelligente.