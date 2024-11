Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : Découvrez en avant-première l’espace d’exposition

La mission de l’éclairage public est triple. Il doit d’abord garantir notre sécurité en éclairant les voies de circulation. Ensuite, il doit être sobre en énergie pour limiter notre impact sur l’environnement. Enfin, il doit respecter la biodiversité. Trop de lumière la nuit perturbe la faune et la flore, et peut même nuire à notre santé.

C’est dans ce contexte que l’entreprise algérienne Belux Éclairage se positionne comme un acteur majeur de l’innovation dans le domaine de l’éclairage urbain en Algérie. Chez Belux, l’éclairage public est envisagé dans une perspective globale qui prend en compte les enjeux environnementaux et sociétaux.

Les solutions que propose l’entreprise répondent ainsi à trois objectifs majeurs : (a) la sécurité : grâce à des solutions d’éclairage qui améliorent la visibilité et réduisent les risques d’accidents ; (b) la sobriété énergétique : à travers Les solutions d’éclairage LED ; (c) le respect de la biodiversité : par la limitation de la pollution lumineuse et la préservation des rythmes biologiques.

Belux vous invite à découvrir en avant-première son espace d’exposition à Tizi-Ouzou. Un lieu où innovation et design se rencontrent pour éclairer les villes algériennes d’aujourd’hui et de demain. En outre, les visiteurs pourront découvrir une gamme complète de solutions d’éclairage conçues pour répondre aux besoins spécifiques des villes modernes, tout en respectant les enjeux environnementaux.

L’objectif de l’entreprise est de présenter au grand public les dernières tendances en matière d’éclairage urbain et de démontrer comment la lumière peut contribuer à améliorer la qualité de vie en ville. À travers cette présentation, plongez donc dans l’univers de l’éclairage public à la mode Belux, conçu pour sublimer les espaces urbains tout en respectant l’environnement.

Des solutions sur mesure pour chaque projet

Fort de son expertise, Belux Éclairage accompagne les collectivités dans la réalisation de leurs projets d’éclairage public. L’entreprise propose des solutions sur mesure, adaptées aux spécificités de chaque site et aux attentes des usagers.

Parmi la panoplie de solutions innovantes que propose Belux Éclairage, on retrouve :

Des luminaires LED de dernière génération : Économes en énergie et durables, ces luminaires offrent une qualité d’éclairage exceptionnelle.

Des systèmes de gestion intelligente de l'éclairage : Ces systèmes permettent d'adapter l'intensité lumineuse en fonction des besoins et des horaires, réduisant ainsi la consommation énergétique.

Des études d'éclairage : Ces études permettent de déterminer les besoins en éclairage d'un site et de définir les solutions les plus adaptées.

Sur ce même plan, Belux se diversifie en proposant un panel d’ensemble de solutions d’éclairage. Sa démarche porte sur une veille en constante évolution, des matériaux durables et des équipements performants et sobres en energie.

Pour mettre en avant tous ces aspects, Belux organise du lundi 25 au jeudi 28 novembre 2024 à la salle de conférence de l’Hôtel Belloua de Tizi-Ouzou des journées d’études sous le thème : « Qualité de vie et compétitivité de la ville : touristification nocturne, mer et montagne ».

Elaboré en collaboration avec l’Université Mouloud Mammeri, le CLOA (Tizi-Ouzou) et le CRASC, ces journées portes ouvertes verront la tenue de plusieurs ateliers. Les différents intervenants aborderont des thèmes d’actualité tels que l’investissement dans le secteur du tourisme, le rôle de l’éclairage dans la mise en valeur des villes et des sites touristiques.

Voici par ailleurs, le programme complet des ateliers thématiques :

Informations pratiques

Rendez-vous donc à Tizi-Ouzou, le 24 novembre au Théâtre Kateb Yacine, et du 25 au 28 novembre à l’Hôtel Belloua pour découvrir, avec Belux Éclairage, les innovations les plus récentes en matière d’éclairage public et de design urbain :

📅 Date : 24 novembre 2024

📍 Lieu : Théâtre Kateb Yacine, Tizi-Ouzou

📅 Date : 25 au 28 novembre 2024

📍 Lieu : Hôtel Belloua Tizi-Ouzou

📩 Inscription : https://form.jotform.com/242044737757564

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 Adresse e-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

L’éclairage public, bien plus qu’une simple source lumineuse incarne sécurité, convivialité et mise en valeur du patrimoine architectural. Belux Éclairage se distingue par ses solutions d’éclairage novatrices, en utilisant des technologies LED et une conception écoresponsable pour assurer la sécurité des usagers, persévérer à l’environnement et garantir un confort optimal.