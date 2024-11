Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : de l’urgence de protéger la faune nocturne

L’éclairage public, élément incontournable de notre quotidien, est souvent perçu comme un simple moyen d’éclairer les villes. Pourtant, il a un impact bien plus large sur notre environnement, notamment sur la faune nocturne.

Afin d’attirer l’attention des Algériens sur cette problématique, Belux Éclairage, entreprise pionnière dans le domaine de l’éclairage public, invite les représentants des 67 communes et des 1543 villages de la wilaya de Tizi-Ouzou à venir participer aux journées d’études qui auront lieu du 24 au 28 novembre au Théâtre Kateb Yacine et à l’Hôtel Belloua.

Cet événement est une invitation pour les collectivités locales de la wilaya à venir découvrir des solutions d’éclairage innovantes, respectueuses de l’environnement et adaptées aux spécificités de la région. En effet, Belux Éclairage propose des luminaires intelligents capables de réduire considérablement la pollution lumineuse, préservant ainsi les écosystèmes et la biodiversité nocturne.

Ainsi, conscient de l’enjeu écologique, Belux Éclairage a développé une solution innovante qui pourrait bien révolutionner l’éclairage urbain en Algérie. Les luminaires en tête de mât de Belux comportent une technologie de pointe qui permet de réduire considérablement les nuisances lumineuses pour les animaux nocturnes.

En effet, ces luminaires sont capables de baisser la température de couleur de la lumière jusqu’à 4000 kelvins, une teinte dite « ombre » bien moins agressive pour les yeux des animaux. Cette caractéristique est cruciale, car la lumière artificielle perturbe fortement les cycles biologiques de nombreuses espèces, particulièrement les insectes, les oiseaux et les chauves-souris.

Une révolution douce dans l’éclairage public

L’innovation ne s’arrête cependant pas là. Belux Éclairage a également mis au point un système permettant de contrôler de manière dynamique la température de couleur et la puissance lumineuse des luminaires.

Ainsi, il est possible d’adapter l’éclairage en fonction des besoins et des moments de la journée, tout en minimisant l’impact sur l’environnement. Par exemple, la lumière peut être atténuée pendant les heures creuses ou lors de la migration des oiseaux.

Cette nouvelle génération de luminaires présente de nombreux avantages pour la biodiversité :

Réduction de la pollution lumineuse : En diminuant l’intensité et en modifiant la couleur de la lumière, les luminaires Belux Éclairage contribuent à réduire la pollution lumineuse, un fléau qui affecte de plus en plus d’écosystèmes.

Protection de la faune nocturne : Les animaux nocturnes sont moins désorientés et moins perturbés par cette lumière plus douce. Ce qui leur permet de mener à bien leurs activités (chasse, reproduction, migration).

Préservation des insectes pollinisateurs : Les insectes pollinisateurs, essentiels à la reproduction de nombreuses plantes, sont particulièrement sensibles à la lumière artificielle. Les luminaires Belux Éclairage contribuent à réduire leur mortalité.

Par ailleurs, Belux Éclairage rappelle aux membres des Conseils locaux de l’ordre des architectes (CLOA) des différentes wilayas algériennesque les journées d’études « Qualité de vie et compétitivité de la ville – Touristification nocturne mer et montagne » auront lieu du 24 au 28 novembre à l’Hôtel Belloua de Tizi-Ouzou.

Informations pratiques

Rendez-vous donc à Tizi-Ouzou, le 24 novembre au Théâtre Kateb Yacine, et du 25 au 28 novembre à l’Hôtel Belloua pour découvrir, avec Belux Éclairage, les innovations les plus récentes en matière d’éclairage public et de design urbain :

📅 Date : 24 novembre 2024

📍 Lieu : Théâtre Kateb Yacine, Tizi-Ouzou

📅 Date : 25 au 28 novembre 2024

📍 Lieu : Hôtel Belloua Tizi-Ouzou

📩 Inscription : https://form.jotform.com/242044737757564

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 Adresse e-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

Un engagement pour l’innovation. Belux Éclairage est un acteur majeur de l’éclairage public, reconnu pour son expertise et son engagement en faveur de l’environnement. En développant des solutions innovantes et en s’adaptant aux enjeux du développement durable, l’entreprise contribue à façonner les villes de l’Algérie nouvelle.