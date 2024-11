Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : coup d’envoi ce dimanche des journées d’études

Tizi-Ouzou, dimanche 24/11/2024 – C’est parti ! Aujourd’hui – dimanche 24 novembre – Belux Eclairage, leader algérien de l’éclairage public et du mobilier urbain, a donné le coup d’envoi de ses journées d’études à Tizi-Ouzou.

Organisée en collaboration avec l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) et le Conseil Local de l’Ordre des Architectes (CLOA), cet événement abordera trois thèmes : la qualité de vie, la compétitivité de la ville et la touristification noctrune met et montagne.

L’inauguration des journées d’études a donc eu lieu ce dimanche au Théatre régional Kateb Yacine. Au programme, plusieurs conférences animées par des éminents spécialistes du CRASC, des professionnels du secteur et des chercheurs de l’UMMTO dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture, de l’éclairage et du tourisme.

Ainsi, M. Halim Faid, architecte, urbaniste et scénographe, médaillé de l’Académie française d’architecture, a animé une conférence intitulée : « la ville est un ensemble vivant traversée par des flux ». De son côté, M. Arkoun Mouloud a présenté un exposé sur l’impact d’un éclairage raisonné sur le bien-être du citadin et du touriste.

Retrouvez les enregistrements vidéo de l’ensemble des conférences données dans le cadre des journées d’études Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 sur la page Facebook officielle de l’entreprise (ici).

Tourisme en Kabylie : un événement incontournable à Tizi-Ouzou

Tizi-Ouzou accueille un événement majeur dédié au développement touristique en Kabylie. Du 24 au 28 novembre, l’exposition Belux ouvrira ses portes, offrant une vitrine exceptionnelle sur les dernières innovations en matière d’éclairage public et de mobilier urbain.

Cet événement sera suivi d’une série de journées d’études, du lundi 25 novembre au jeudi 28 novembre 2024, qui permettront d’approfondir les enjeux et les perspectives du tourisme, notamment la valorisation du potentiel touristique nocturne et du tourisme mers et montagnes.

En effet, la Kabylie, réputée pour ses montagnes majestueuses et ses côtes pittoresques, offre un cadre exceptionnel pour le développement d’un tourisme de qualité. Cette exposition vise aisni à mettre en lumière les atouts de cette région et à encourager les acteurs du tourisme à investir dans de nouveaux projets.

L’autre axe fort de cette initiative est la promotion du tourisme nocturne. En effet, la Kabylie dispose d’un patrimoine culturel et naturel riche, qui peut être mis en valeur grâce à un éclairage soigné et à des aménagements adaptés. L’exposition Belux présentera ainsi des solutions innovantes qui illuminent les sites touristiques et les espaces publics, tout en préservant l’environnement.

Cet événement s’adresse à tous ceux et toutes celles qui s’intéressent au développement du tourisme en Algérie et plus particulièrement en Kabylie. Il est une opportunité unique pour découvrir les atouts de cette région et de contribuer à façonner son avenir.

Informations pratiques

Pour récapituler, le 24 novembre prochain, le Théâtre Kateb Yacine de Tizi-Ouzou accueillera une journée d’étude organisée par Belux Éclairage, suivie d’une exposition à l’Hôtel Belloua du 25 au 28 novembre. Cette manifestation permettra aux professionnels et au grand public de découvrir les dernières avancées en matière d’éclairage public et de design urbain.

📅 Date : 24 novembre 2024

📍 Lieu : Théâtre Kateb Yacine, Tizi-Ouzou

📅 Date : 25 au 28 novembre 2024

📍 Lieu : Hôtel Belloua Tizi-Ouzou

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 E-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

L’éclairage public, élément clé de l’aménagement urbain, joue un rôle essentiel en matière de sécurité et de mise en valeur du patrimoine. Fort de son expertise, Belux Éclairage développe des solutions d’éclairage durables, intégrant les dernières avancées technologiques LED, pour répondre aux enjeux actuels de la ville intelligente.