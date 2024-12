Belux Éclairage / Tizi-Ouzou 2024 : À la rencontre de nos ambitions !

Dans une déclaration faite en marge de la clôture des journées d’études qui ont eu lieu à Tizi-Ouzou, du 24 au 28 novembre 2024, M. Benlaboid, figure emblématique de Belux Éclairage, a levé le voile sur la stratégie ambitieuse de l’entreprise pour révolutionner l’éclairage public en Algérie.

Selon M. Benlaboid, l’éclairage urbain ne se limite plus à éclairer les rues. Il s’agit désormais d’un véritable outil de développement durable et d’amélioration de la qualité de vie des citoyens. C’est dans cette optique que Belux Éclairage a défini sa feuille de route, axée sur l’innovation et la performance énergétique.

« Notre vision est de faire de nos villes des espaces plus intelligents, plus sûrs et plus attractifs grâce à des solutions d’éclairage de pointe« , affirme M. Benlaboid. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise s’est engagée dans une démarche d’innovation constante, en investissant dans la recherche et le développement de nouvelles technologies.

En parallèle de cette dynamique d’innovation, Belux Éclairage accorde une importance primordiale à la durabilité. C’est pourquoi l’entreprise privilégie les solutions d’éclairage à faible consommation énergétique et à longue durée de vie, tout en minimisant son impact sur l’environnement.

Face aux défis spécifiques des collectivités algériennes, Belux Éclairage a su adapter son offre et développer des solutions sur mesure. Grâce à son expertise et à son savoir-faire, l’entreprise est devenue un partenaire de choix pour les collectivités souhaitant moderniser leur éclairage public.

Belux Éclairage s’impose ainsi comme un acteur majeur de la transition énergétique en Algérie. En plaçant l’innovation, la durabilité et la satisfaction client au cœur de sa stratégie, l’entreprise contribue activement à bâtir les villes de demain.

L’éclairage urbain : clé de voûte d’une architecture harmonieuse

De son côté, Halim Faidi, architecte de renom, a délivré un brillant exposé sur l’importance de l’éclairage dans la conception urbaine. Loin de se limiter à une fonction utilitaire, la lumière, selon cet expert, est un élément structurant de l’espace public, à même de transformer les villes algérienne et d’améliorer notre qualité de vie.

Pour Faidi, l’architecture et l’éclairage sont indissociables. Il souligne ainsi le rôle essentiel de la lumière dans la valorisation des bâtiments, des monuments et des espaces verts. En jouant avec les contrastes, les couleurs et les intensités lumineuses, il est possible de créer des ambiances uniques et de mettre en valeur l’identité d’un lieu.

Au-delà de l’esthétique, l’éclairage joue également un rôle fondamental dans la sécurité et le confort des usagers. Un éclairage bien conçu contribue à réduire la sensation d’insécurité, à favoriser les déplacements et à créer des espaces plus accueillants. « Un espace public bien éclairé, c’est un espace vivant, où les gens se sentent bien et ont envie de se retrouver », explique l’architecte.

En somme, Halim Faidi nous invite à repenser notre rapport à la lumière dans la ville. En intégrant l’éclairage dès la conception des projets urbains, il est possible de créer des environnements plus harmonieux, plus fonctionnels et plus durables.

L’architecte appelle ainsi à une approche globale de l’éclairage, qui prenne en compte les aspects techniques, esthétiques et sociaux.