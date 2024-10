Belux Éclairage / Sétif 2024 : vivez en avant-première l’expo événement sur d’éclairage urbain

Dans le cadre de l’exposition dédiée aux solutions d’éclairage urbain innovantes qui se tiendra du 19 au 22 octobre 2024 à la maison de la culture de Sétif, Belux Éclairage vous invite à découvrir en avant-première la gamme complète de ses produits phares.

L’entreprise Belux Éclairage vous propose ainsi, à travers une simulation virtuelle qu’elle a partagée sur sa page Facebook officielle, de vous immerger dans l’ambiance des journées d’études consacrées à l’éclairage public et au mobilier urbain.

Ces journées d’études qui auront lieu, du samedi 19 au mardi 22 octobre 2024, dans la Capitale des Hauts Plateaux (Sétif), réuniront un large panel d’experts, d’universitaires et de chercheurs dans le domaine de l’éclairage, de l’aménagement des espaces publics et de la durabilité.

Le publix présent aura l’occasion de découvrir les produits phares de Belux Éclairage qui distinguent par leur popularité et leur innovation. Citons, à titre d’exemple, la gamme Gamme DJAZAIRI, collection qui rend hommage au patrimoine algérien, et l’E-Kit, une solution d’éclairage sur mesure.

Inscrivez-vous donc dès maintenant pour ne rien manquer de cette opportunité unique, en remplissant le formulaire qui se trouve sur le lien suivant : inscription

Belux Éclairage : l’eKit, une solution d’éclairage sur mesure

Spécialisée dans la fabrication et la distribution de mobilier lumière et urbain, l’entreprise algérienne Belux Éclairage a développé l’eKit, une solution innovante et flexible répondant aux besoins spécifiques de chaque projet d’éclairage. Ce concept novateur permet de concevoir des installations lumineuses personnalisées, en combinant différents éléments modulables : luminaires, projecteurs, mâts, accessoires… L’eKit offre une grande liberté créative aux concepteurs tout en garantissant une qualité et une fiabilité irréprochables.

Grâce à une large gamme de produits, l’eKit s’adapte à tous les types d’environnements : espaces urbains, sites industriels, aménagements paysagers, etc. Les luminaires proposés sont conçus pour optimiser la consommation énergétique et offrir un éclairage performant et durable. Les mâts, en acier galvanisé ou en aluminium anodisé, assurent une grande robustesse et une longue durée de vie. De plus, Belux Éclairage met à disposition une équipe de professionnels expérimentés pour accompagner ses clients dans la conception, l’installation et la maintenance de leurs projets d’éclairage.

L’eKit est particulièrement apprécié pour sa facilité d’installation et sa modularité. Les différents éléments s’assemblent rapidement et facilement, ce qui permet de réaliser des économies de temps et de coûts. De plus, la configuration de l’eKit peut être modifiée à tout moment pour s’adapter à l’évolution des besoins. En choisissant l’eKit de Belux Éclairage, vous optez pour une solution d’éclairage sur mesure, performante et durable, qui valorisera votre projet.

Informations pratiques

Rendez-vous donc du 19 au 22 octobre 2024 à la Maison de la culture de Sétif pour découvrir, avec Belux Éclairage, les dernières innovations en matière d’éclairage public et de mobilier urbain :

Date : du 19 au 22 octobre 2024

Lieu : Maison de la Culture, Sétif

✅ Inscription : https://form.jotform.com/242042936231550

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 Adresse e-mail : belux@beluxeclairage.com

📞 Téléphone : +213 (0) 770-26-31-77 / +213 (0) 770-26-30-09

🔖 Entrée libre et gratuite

Belux Éclairage s’engage à créer des espaces publics fonctionnels, esthétiques et durables, contribuant à améliorer la qualité de vie des citoyens à travers l’Algérie nouvelle.