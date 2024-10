Belux Éclairage / Sétif 2024 : Revivez en vidéo les moments forts de l’exposition

Vous avez manqué l’événement Belux à Sétif ? Pas de panique ! Revivez à travers la vidéo ci-dessous les journées portes ouvertes que l’entreprise Belux Éclairage a organisée dans la capitale des hauts Plateaux du 19 au 24 octobre 2024.

Ces quelques minutes sont l’occasion de replonger dans une atmosphère conviviale où échanges passionnants, découvertes technologiques et innovations étaient au rendez-vous. Experts, professionnels et passionnés ont partagé leurs connaissances et leur vision de l’éclairage urbain.

Durant ces six journées, Belux Éclairage vous a ouvert les portes de son univers pour faire découvrir au public les solutions d’éclairage les plus performantes et les plus durables du moment. De la conception à l’installation, en passant par les dernières tendances en matière de smart lighting, les experts étaient là pour répondre à toutes les questions des visiteurs.

De plus, tout au long de ces journées riches en échanges et en découvertes. Experts, professionnels, universitaires et passionnés ont partagé leur vision de l’éclairage urbain et présenté les dernières innovations en la matière.

Revivez donc images ces moments forts et laissez-vous inspirer par les nombreuses possibilités qu’offre l’éclairage urbain en Algérie.

Djazair Jadida de Belux, un concentré d’innovation pour éclairer l’Algérie

Belux Éclairage, acteur majeur de l’éclairage en Algérie, dévoile son nouveau catalogue, « Djazair Jadida ». Cette collection est bien plus qu’un simple catalogue de produits ; c’est une véritable invitation à découvrir les dernières tendances en matière d’éclairage public et à repenser l’éclairage urbain.

Le catalogue Djazair Jadida est le fruit d’une réflexion approfondie sur les besoins spécifiques du marché algérien. Il présente une gamme complète de produits, conçus pour répondre aux défis d’aujourd’hui et aux enjeux de demain :

Des luminaires intelligents : Belux Éclairage mise sur la connectivité et l’efficacité énergétique. Les nouveaux luminaires proposés permettent de réaliser des économies d’énergie considérables et d’optimiser la gestion de l’éclairage urbain.

Un design contemporain : L'esthétique n'est pas en reste. Les luminaires présentés dans le catalogue Djazair Jadida allient performance et design, s'intégrant harmonieusement à tous les types d'environnements.

Des matériaux durables : Soucieux de l'environnement, Belux Éclairage privilégie les matériaux durables et recyclables dans la fabrication de ses produits.

En lançant ce nouveau catalogue, Belux Éclairage réaffirme son engagement à contribuer au développement de l’Algérie. Les solutions proposées permettent en effet d’améliorer la sécurité dans les espaces publics, de valoriser le patrimoine de nos villes et de créer des ambiances agréables.