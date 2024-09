Belux Éclairage / Sétif 2024 : Pour Imaginer ensemble la ville de demain

L’espace public, c’est le cœur battant des villes, le lieu où nous vivons, nous nous rencontrons, nous échangeons, nous créons. En Algérie, les espaces urbains, reflet de notre histoire, de notre culture, mais aussi de nos aspirations pour l’avenir, sont en pleine mutation !

Pour approfondir la réflexion sur ce thème crucial, l’entreprise Belux Éclairage vous invite à participer, du 19 au 22 octobre 2024, à la Maison de la culture de Sétif, à un rendez-vous unique : un moment fort de débats et d’échanges pour repenser nos villes et les façonner selon nos désirs.

Cette initiative part d’un constat décisif : l’espace public est le reflet de notre culture et du dynamisme des villes algériennes. Dès lors, Belux invite la société civile à prendre part à cet événement pour construire ensemble des espaces urbains qui inspirent confiance, confort et plaisir de vivre dans l’Algérie de demain.

Ce rendez-vous qui porte le slogan « l’éclairage nous réunit » (الإنارة تجمعنا) s’inscrit dans le cadre de plusieurs rencontres que l’entreprise organise en cette année 2024 dans différentes wilayas du pays. Celui-ci, en particulier, vise à faire découvrir comment nous pouvons façonner la ville de manière innovante, durable et inclusive.

Venez donc échanger, partager vos idées et participer à la création d’espaces urbains qui seront le miroir d’une nouvelle ère pour notre pays. Ne manquez pas cet événement !

Quels thèmes seront abordés ?

Avant de répondre à cette question, expliquons d’abord pourquoi cet événement est important. Premièrement, l’espace public nous concerne tous. Que vous soyez un simple passant, un habitant de longue date, un professionnel de l’urbanisme ou un jeune porteur de projets, votre avis compte.

Deuxièmement, nos villes ont besoin de nous pour être plus belles, plus fonctionnelles, plus durables, plus inclusives. Enfin, parce que l’avenir de nos villes se construit aujourd’hui. En imaginant ensemble les espaces urbains de demain, nous posons les fondations d’une Algérie où il fait bon vivre.

Ainsi donc, le rendez-vous de Sétif 2024 sera l’occasion, pour les participants, notamment les membres de la société civile, de discuter de nombreux sujets :

L’aménagement urbain : Comment rendre nos villes plus agréables à vivre ? Comment créer des espaces verts ?

La durabilité : Comment construire des villes plus respectueuses de l'environnement ? Comment réduire notre empreinte écologique ?

L'inclusion : Comment créer des villes où chacun se sent bien ? Comment favoriser le lien social ?

L'innovation : Comment utiliser les nouvelles technologies pour améliorer nos villes ?

Un programme riche et varié ! Au cours de ces quatre jours, vous assistez à : des conférences animées par des experts en urbanisme, des architectes et des universitaires ; des expositions mettant en valeur des projets innovants, ainsi qu’à des tables rondes pour débattre des enjeux de l’aménagement urbain.

Sétif, ville historique et dynamique, est le cadre idéal pour cet événement. C’est une ville qui bouge, qui évolue, et qui a de grandes ambitions. Belux Éclairage vous invite tous à venir nombreux à la Capitale des Hauts Plateaux les 19, 20, 21 et 22 octobre 2024.