Belux Éclairage / Sétif 2024 : L’union des experts de la culture urbaine

Qu’est-ce que l’espace public ? Bien plus que de simples rues ou des parcs, il s’agit du lieu où la ville prend vie. C’est dans ces espaces que les habitants se croisent, échangent, jouent, se reposent. Ce sont eux qui donnent à une ville son âme, son cachet, son caractère unique.

Pourquoi sont-ils si importants ? Les espaces publics sont les poumons de nos villes. Ils offrent des lieux de respiration, de détente, loin du tumulte quotidien. Ils favorisent également les interactions sociales, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance à une communauté. De plus, ils contribuent à l’identité d’un quartier, en créant des repères et des lieux de mémoire.

En somme, l’espace public est bien plus qu’un simple aménagement urbain. C’est un élément essentiel à la qualité de vie en ville, un catalyseur de liens sociaux et un vecteur d’identité. Et afin de mettre en lumière l’importance de ces espaces, Belux Éclairage organise, du 19 au 24 octobre 2024, à la Maison de la culture de Sétif, un salon national dédié à culture urbaine.

L’événement sera l’occasion de rencontrer des experts de différents horizons, d’assister à des conférences enrichissantes et d’en apprendre davantage sur les projets de l’entreprise Belux qui façonnent les villes de demain en Algérie. Le public aura aussi l’opportunité de découvrir les dernières innovations en matière d’éclairage public et de mobilier urbain.



C’est quatre journées d’étude verront le regroupement exceptionnel du CRAT (Constantine), du CRE (Annaba), du CRASC (Oran), Du CLOA de différentes wilayas (BBA, Bechar, Batna, Tiaret, Sétif, Djelfa, Bejaia, Tipaza, Tizi-Ouzou, Ouargla, Biskra, El Oued, Constantine), de l’EPEAU Alger ainsi que de plusieurs universités algériennes.

Les espaces publics, des leviers pour une meilleure qualité de vie dans l’Algérie nouvelle

Les espaces publics ne sont pas de simples décors urbains ; ils ont un impact direct et mesurable sur notre bien-être. En effet, ils agissent comme de véritables catalyseurs pour améliorer notre qualité de vie à plusieurs niveaux.

Sur le plan social , les espaces publics favorisent le lien social. Ils permettent aux habitants de se rencontrer, d’échanger et de créer du lien, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance à une communauté. De plus, ils contribuent à réduire l’isolement et la solitude, en particulier chez les personnes âgées ou vulnérables.

Sur le plan environnemental, les espaces verts particulièrement jouent un rôle essentiel. Ils améliorent la qualité de l'air, réduisent la pollution sonore et régulent les températures. En outre, ils favorisent la biodiversité, en offrant un habitat à de nombreuses espèces.

Sur le plan économique , les espaces publics dynamiques aident à stimuler l’activité économique locale. Ils attirent les habitants et les touristes, soutenant ainsi le développement des commerces et des services.

Sur le plan de la santé, les espaces publics encouragent une vie plus saine. Ils incitent à la pratique d'activités physiques, réduisent le stress et améliorent le bien-être mental. De nombreuses études ont d'ailleurs montré le lien entre la présence d'espaces verts et une meilleure santé physique et mentale.

En somme, les espaces publics sont de véritables atouts pour nos villes. En investissant dans leur aménagement et leur entretien, nous améliorons considérablement la qualité de vie de tous les Algériens.

Informations pratiques

Rendez-vous donc du 19 au 22 octobre 2024 à la Maison de la culture de Sétif pour découvrir, avec Belux Éclairage, les dernières innovations dans le domaine de l’éclairage public et du mobilier urbain :

Date : du samedi 19/10/2024 au mardi 22/10/2024

du samedi 19/10/2024 au mardi 22/10/2024 Lieu : Maison de la Culture de Sétif

Maison de la Culture de Sétif Site web : https://www.beluxeclairage.com/

https://www.beluxeclairage.com/ Adresse e-mail : belux@beluxeclairage.com

belux@beluxeclairage.com Numéros de téléphone : +213 (0) 770-26-31-77 / +213 (0) 770-26-30-09

+213 (0) 770-26-31-77 / +213 (0) 770-26-30-09 Inscription : Remplissez ce formulaire

Remplissez ce formulaire Entrée libre et gratuite

Belux Éclairage s’engage à créer des espaces publics fonctionnels, esthétiques et durables, contribuant à améliorer la qualité de vie des citoyens à travers l’Algérie nouvelle.