Belux Éclairage / Sétif 2024 : L’éclairage intelligent, un nouvel horizon pour nos villes

L’éclairage public a bien plus qu’une simple fonction utilitaire. Il façonne notre perception de l’espace urbain, influence nos comportements et contribue à notre bien-être. Qu’il s’agisse de sécuriser nos rues, de mettre en valeur notre patrimoine architectural ou de créer des ambiances chaleureuses, l’éclairage joue un rôle central dans la vie de nos villes.

Mais face aux enjeux de notre temps – consommation énergétique, pollution lumineuse, urbanisation galopante – l’éclairage public doit aujourd’hui se réinventer. Les nouvelles technologies offrent une opportunité unique de repenser l’éclairage urbain, en le rendant plus intelligent, plus efficient et mieux adapté aux besoins des citoyens.

Grâce aux progrès de l’électronique, de l’informatique et des matériaux, l’éclairage public devient de plus en plus intelligent et connecté. Cette mutation technologique offre de nouvelles possibilités pour créer des villes plus durables, plus sûres et plus agréables à vivre.

Dans ce sillage, l’entreprise Belux Éclairage organise, du 19 au 24 octobre 2024, à la Maison de la culture de Sétif, un salon dédié à la ville de demain. Ce sera l’occasion pour les visiteurs d’explorer les dernières innovations en matière d’éclairage public et de mobilier urbain, et de découvrir comment ces technologies transforment l’espace urbain.

Les nombreux experts qui prendront part à l’événement (des chefs d’entreprise, des architectes et des universitaires émérites) présenteront au public curieux des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement conçues pour améliorer la qualité de vie dans les villes algériennes.

L’impact d’éclairage public et du mobilier urbain sur le tourisme et l’attractivité des villes

L’éclairage public et le mobilier urbain, lorsqu’ils sont conçus de manière intelligente et esthétique, contribuent à renforcer considérablement l’attractivité touristique d’une ville.

En effet, ils contribuent à mettre en valeur le patrimoine architectural : un éclairage soigneusement étudié sublime les façades des bâtiments historiques, les monuments et les sites emblématiques, offrant aux visiteurs une expérience nocturne mémorable.

De plus, les jeux de lumière, les couleurs et les effets spéciaux permettent de créer des ambiances spécifiques dans chaque quartier, attirant ainsi une clientèle touristique variée. Par exemple, un éclairage tamisé et chaleureux favorise la flânerie dans les quartiers historiques, tandis qu’un éclairage dynamique anime les zones commerciales.

Ajoutons à ce qu’on vient de citer que l’éclairage public et le mobilier urbain modernes améliorent le sentiment de sécurité des gens. Un éclairage uniforme et bien pensé contribuent à renforcer le sentiment de sécurité des touristes, ce qui les incite à explorer la ville de nuit.

Dernier avantage et pas des moindres, un éclairage innovant et un mobilier urbain design représentent autant d’éléments qui contribuent à façonner l’image de nos villes et à la rendre plus attractive aux yeux des touristes locaux ou étrangers.

À titre d’exemple, certaines villes ont fait de l’éclairage un véritable atout touristique, en organisant des festivals de lumière ou en créant des parcours nocturnes illuminés. D’autres ont transformé les rues piétonnes en véritables vitrines nocturnes grâce à un éclairage soigné et à des animations lumineuse.

Informations pratiques

Rendez-vous du 19 au 22 octobre 2024 à la Maison de la Culture de Sétif pour découvrir comment nous pouvons façonner, en Algérie, la ville de manière innovante, durable et inclusive.