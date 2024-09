Belux Éclairage / Sétif 2024 : Le rendez-vous de l’élégance pour une rentrée constructive

L’éclairage public et le mobilier urbain représentent bien plus que de simples éléments de décor dans une ville. En effet, ils contribuent de manière significative à son attractivité touristique et à l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants.

L’éclairage, en particulier, joue un rôle essentiel en matière de sécurité. En éclairant les rues et les espaces publics, il réduit les risques d’accidents et crée un environnement plus sûr qui favorise les déplacements et par voie de conséquence, la touristification nocturne.

Au-delà de la sécurité, l’éclairage permet de mettre en valeur l’architecture et le patrimoine d’une ville, ce qui crée des ambiances nocturnes uniques pour les habitants et les touristes. Il peut ainsi dynamiser l’activité économique en attirant les visiteurs et en encourageant les sorties.

🟡 À LIRE AUSSI >> Belux Éclairage / Sétif 2024 : L’éclairage intelligent, un nouvel horizon pour nos villes

Afin de mettre en lumière l’importance de ces deux éléments, l’entreprise Belux Éclairage organise, du samedi 19 octobre au jeudi 24 octobre 2024, à la Maison de la culture de Sétif, une série de journées d’étude dédié à la ville de demain.

Cet événement exceptionnel sera l’occasion pour les visiteurs d’explorer les dernières innovations en matière d’éclairage public et de mobilier urbain, et de découvrir comment les nouvelles technologies de ces deux domaines transforment l’espace urbain.

Durant les cinq jours que durera le salon, le public pourra rencontrer de nombreux experts et universitaires, d’assister à des conférences, et d’en apprendre davantage sur les projets de Belux Éclairage qui façonnent les villes de demain en Algérie.

La collection Djazairi de Belux Éclairage : Inspirée par l’Algérie, Conçue pour les Algériens

La collection Djazairi de Belux Éclairage est une gamme de produits d’éclairage et de mobilier urbain conçue typiquement pour répondre aux besoins et aux spécificités des villes algériennes. Ces produits, conçus, développés et fabriqués dans les usines Belux, allient modernité et tradition :

Inspirée par l’Algérie : Les produits de la collection Djazairi sont fortement inspirés par le riche patrimoine architectural et culturel de l’Algérie. Ils cherchent à allier tradition et modernité, créant ainsi une esthétique unique qui reflète l’identité du pays.

Les produits de la collection Djazairi sont fortement inspirés par le riche patrimoine architectural et culturel de l’Algérie. Ils cherchent à allier tradition et modernité, créant ainsi une esthétique unique qui reflète l’identité du pays. Conçue pour les Algériens : En outre, Belux Éclairage a développé cette collection en tenant compte des besoins spécifiques des citoyens algériens. Les produits sont conçus pour être fonctionnels, durables et adaptés aux conditions climatiques locales.

En outre, Belux Éclairage a développé cette collection en tenant compte des besoins spécifiques des citoyens algériens. Les produits sont conçus pour être fonctionnels, durables et adaptés aux conditions climatiques locales. Un large choix de produits : La collection Djazairi propose une gamme variée de produits, allant des luminaires aux mâts d’éclairage en passant par le mobilier urbain. Cela permet de répondre à tous les besoins d’un projet d’aménagement urbain.

La collection Djazairi propose une gamme variée de produits, allant des luminaires aux mâts d’éclairage en passant par le mobilier urbain. Cela permet de répondre à tous les besoins d’un projet d’aménagement urbain. Un savoir-faire reconnu : Enfin, belux Éclairage est un acteur majeur du marché de l’éclairage en Algérie. L’entreprise bénéficie d’une longue expérience et d’un savoir-faire reconnu dans la conception et la fabrication de produits d’éclairage de qualité.

En résumé, la collection Djazairi de Belux Éclairage est une solution idéale pour les projets d’aménagement urbain en Algérie. Elle allie esthétisme, fonctionnalité et durabilité, tout en valorisant le patrimoine culturel du pays.

Informations pratiques

Rendez-vous du 19 au 22 octobre 2024 à la Maison de la Culture de Sétif pour découvrir les dernières innovations en matière d’éclairage public et de mobilier urbain avec Belux Éclairage :