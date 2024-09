Belux Éclairage / Sétif 2024 : Focus sur les métiers de la ville de demain

Notre monde urbain est en pleine mutation. Les enjeux environnementaux, la digitalisation et les nouvelles attentes des citoyens transforment profondément les villes en Algérie. Mais ces changements ouvrent également de nouvelles perspectives professionnelles.

Ainsi, si vous êtes acteur de l’aménagement urbain, entrepreneur, étudiant ou simplement citoyen engagé ? L’entreprise Belux Éclairage vous invite à participer à un événement majeur qui aura lieu à la Maison de la culture de la wilaya de Sétif, du 19 au 22 octobre 2024.

Placé sous le slogan « Sétif, capitale des constructeurs », il s’agit d’un forum dédié aux métiers de la ville de demain. Ce sera quatre jours d’échanges, de conférences et d’ateliers pour explorer les dernières tendances et innovations dans les domaines de l’aménagement urbain, de la gestion des espaces publics et de l’environnement.

Un événement pour repenser l’espace public

Belux ambitionne, à travers cette initiative, de pousser la réflexion autour du développement de l’attractivité des territoires algériens et de créer un écosystème d’entreprises tourné vers l’avenir. Ce sera aussi l’occasion idéale pour les participants de se former, de rencontrer des professionnels de tous horizons et de découvrir les dernières solutions permettant de relever les défis de l’espace public.

Cet appel se veut donc être une invitation à l’ensemble des acteurs et des professionnels des métiers de la ville moderne de contribuer à transformer les défis de l’espace public en opportunités grâce à des solutions innovantes dans les domaines suivants : routes, parkings, signalisation, espaces verts, l’environnement, l’éclairage public, le mobilier urbain, l’organisation d’événements et l’assainissement.

Métiers émergents : les architectes de nos villes de demain

Les villes de demain ne se construisent pas uniquement en dur, mais aussi en intelligence, en inclusion et en durabilité. De nouveaux métiers émergent pour répondre aux défis complexes de l’urbanisation et pour imaginer des espaces de vie plus résilients et plus humains.

Voici, en outre, la liste non exhaustive de ces nouveaux métiers émergents qui ont pour vocation de repousser les limites de l’urbanisme traditionnel et de contribuer à construire des espaces de vie plus durables, plus inclusifs et mieux adaptés aux besoins des citoyens :

L’urbaniste numérique conçoit des villes intelligentes et connectées, en utilisant des outils de simulation pour optimiser les espaces et les services.

conçoit des villes intelligentes et connectées, en utilisant des outils de simulation pour optimiser les espaces et les services. L’ingénieur en systèmes de transport intelligents travaille sur des solutions de mobilité efficaces, en intégrant les nouvelles technologies comme les véhicules autonomes.

travaille sur des solutions de mobilité efficaces, en intégrant les nouvelles technologies comme les véhicules autonomes. Le data scientist urbain exploite les données pour prendre des décisions éclairées en matière d’aménagement urbain et de gestion des services publics.

exploite les données pour prendre des décisions éclairées en matière d’aménagement urbain et de gestion des services publics. L’architecte en énergie durable conçoit des bâtiments éco-responsables, réduisant ainsi l’empreinte carbone des villes.

conçoit des bâtiments éco-responsables, réduisant ainsi l’empreinte carbone des villes. Le gestionnaire de la mobilité partagée organise et optimise les services de transport en commun pour faciliter les déplacements urbains.

organise et optimise les services de transport en commun pour faciliter les déplacements urbains. Le spécialiste de l’agriculture urbaine développe des solutions pour produire de la nourriture en ville, contribuant à la souveraineté alimentaire.

développe des solutions pour produire de la nourriture en ville, contribuant à la souveraineté alimentaire. Le conseiller en transition écologique accompagne les acteurs locaux dans leur démarche de développement durable.

accompagne les acteurs locaux dans leur démarche de développement durable. Le designer des mobilités imagine des parcours fluides et agréables, en pensant à l’expérience utilisateur.

Ces nouveaux métiers sont à la croisée des chemins entre les sciences, les technologies et les sciences humaines. Ils nécessitent des compétences techniques solides, la compréhension des enjeux environnementaux, mais aussi la capacité à travailler en équipe, de la créativité et de l’ouverture d’esprit.

Informations pratiques