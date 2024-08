BELUX Éclairage réaffirme son engagement en faveur des micro-entreprises

BELUX Éclairage – porteur de lumière depuis 1975 – poursuit activement son projet de fédérer les fortes potentialités qu’hébergent les incubateurs d’entreprises, les acteurs du bâti et de l’urbanisme et les bureaux de consulting dans les domaines de la création d’entreprises spécialisées dans l’éclairage et la gestion urbaine.

À ce propos, BELUX lance un appel à une forte collaboration avec les acteurs de la gestion de la ville et de l’urbanisme. Une collaboration et un engagement qui s’inscrivent dans le cadre, notamment, du processus de gestion déléguée (Décret exécutif portant loi sur la délégation du service public, Journal officiel no 48, du 05/8/2018).

En outre, les objectifs que BELUX Éclairage propose de partager s’articulent autour de :

La mise en avant des futurs entrepreneurs dans le secteur ;

La promotion des compétences, des synergies et des échanges ;

Le renforcement des capacités et la promotion de l’intelligence collective ;

La mise en place d’un partenariat efficient pour favoriser l’entrepreneuriat

La création, un écosystème d’entreprises pour demain ;

; La valorisation de tous les métiers liés à la ville.

L’entreprise encourage aussi le lancement de projets pour améliorer le cadre de vie autour de :

L’éclairage public et le mobilier urbain ;

La voirie, la signalisation et les parkings et le pavoisement ;

L’amélioration de l’assainissement et le ravalement des façades ;

La création d’espaces verts et le verdissement ;

La promotion de la propreté urbaine et la protection de l’environnement ;

L’affichage, la signalétique et la communication.

Pour conclure, BELUX Éclairage appelle à la création d’entreprises indépendantes, de microentreprises, de coopératives ou de groupements d’entreprises d’installation, de diagnostic et de maintenance en éclairage public.

BELUX lance l’initiative « Route de la soie » pour la touristification et le shopping

Dansle cadre de ses initiatives qui visent à sortir les villes algériennes de l’ombre pour garder les touristes sur le territoire national, l’entreprise BELUX Éclairage lance l’inititive « Route de la soie » pour la touristification et le shopping.

Pour le premier appel à participation, la société a choisi de faire de la région d’El Hidhab (les Hauts plateaux) la capitale économique de la touristification et du shopping. Ainsi, la Route de la soie reliera Tunis à Constantine (Nouvelle ville) et Tunis à Sétif et EL-Eulma.

À travers cette initiative, BELUX veut tout simplement répondre à la question : pourquoi « Non ». Partant en cela du principe que les réactions négatives constituent aussi une occasion de s’améliorer pour bâtir l’Algérie de demain. De la sorte, le « Non » devient un facteur de réussite du parcours d’une entreprise citoyenne.

Le top départ de ce nouveau marathon permettra d’apprendre rapidement que la ténacité est un facteur clé dans la course au succès. BELUX Éclairage espère ainsi œuvrer main dans la main pour trouver le chemin de la facilité administrative et financière pour la touristification routière et autoroutière de l’Algérie nouvelle.