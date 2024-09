BELUX Éclairage illumine Sétif lors de ses journées portes ouvertes (du 19 au 24 octobre 2024)

La touristification c’est l’acte de transformer un lieu, une ville, en une destination attrayante pour les touristes. Cela implique le mise en valeur du patrimoine, l’amélioration des infrastructures et la création d’ambiances spécifiques. Dans ce contexte, l’éclairage public joue un rôle crucial.

De nombreuses villes algériennes ont déjà compris l’importance de l’éclairage dans leur développement touristique. On peut citer : Alger, à travers la mise en lumière de la Casbah ; Constantine, par l’illumination des ponts et des façades de la vieille ville ; et Tlemcen, avec la création de parcours lumineux dans la médina.

Afin d’étendre le concept de touristification à d’autres régions d’Algérie, BELUX Éclairage organise régulièrement des journées portes ouvertes à l’adresse du large public et des spécialistes. Et pour la prochaine date, l’entreprise a choisi la capitale des hauts plateaux, Sétif.

🟡 À LIRE AUSSI : BELUX vous invite à participer au concours “mobilier urbain” de Tizi-Ouzou

Ainsi, BELUX Éclairage, spécialisée dans les solutions d’éclairage innovantes, organisera du 19 au 22 octobre 2024, à la Maison de la culture de Sétif, des journées portes ouvertes sur le thème de la touristification et son impact multisectoriel sur les villes et les territoires algériens.

Ces quatre jours seront l’occasion pour les Sétifiens de découvrir les dernières innovations en matière d’éclairage public, d’échanger avec les experts de BELUX qui mettront en lumière l’engagement de l’entreprise envers l’innovation et l’éco-responsabilité.

Ne manquez donc pas cette occasion unique de plonger dans l’univers de l’éclairage urbain et de découvrir comment BELUX Éclairage illumine les villes de demain. Pour participer à l’événement, veuillez cliquer sur ce lien : Journées portes ouvertes Sétif

BELUX organise le Concours de mobilier urbain à Sétif

Par ailleurs, BELUX Éclairage organisera durant les même date (c’est-à-dire du 19 au 22 octobre prochain), en collaboration avec la Direction de la Culture et des Arts de la wilaya de Sétif, un concours de design de mobilier urbain.

S’inscrivant dans le cadre des journées d’étude sur la touristification nocturne du milieu urbain, ce concours sera l’occasion de mettre en avant la créativité et les concepts innovant de l’entreprise ; de rencontrer des professionnels du design et du développement urbain, ; et de faire reconnaître votre talent au niveau national.

🟡 À LIRE AUSSI : BELUX vous invite à participer au concours “mobilier urbain” de Tizi-Ouzou

En outre, l’entreprise précise qu’elle cherche, pour cet événement, des créations de mobilier urbain qui allient originalité et innovation, tout en mettant en avant la fonctionnalité et l’ergonomie. Ainsi, les designs doivent non seulement captiver par leur esthétique et leur qualité de finition, mais aussi intégrer des matériaux durables et respectueux de l’environnement.

« Nous souhaitons, conclut l’entreprise, voir des propositions qui transforment l’espace urbain en un lieu à la fois pratique, inspirant et respectueux de notre planète. »

Pour participer au concours, il vous suffit de remplir le formulaire qui se trouve sur le lien suivant : Concours Mobilier Urbain