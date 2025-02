Belux Éclairage illumine le centre d’entraînement du MC Alger

Le Mouloudia Club d’Alger, club emblématique du football algérien, bénéficie désormais d’un éclairage extérieur à la hauteur de sa renommée. L’entreprise Belux Éclairage, leader algérien du secteur, a en effet équipé le centre d’entraînement du club avec ses solutions innovantes.

C’est le modèle Sofia, fleuron de la gamme Belux, que les deux partenaires ont choisi pour illuminer les installations sportives du MCA. Sa structure robuste en aluminium ou en acier galvanisé thermolaqué assure une résistance à toute épreuve, tandis que son design raffiné apporte une touche de modernité. Les luminaires MIRNA, intégrés au modèle Sofia, offrent une performance lumineuse optimale, idéale pour les espaces sportifs où la visibilité est primordiale.

Ce projet témoigne de l’engagement de Belux Éclairage à fournir des équipements alliant innovation, durabilité et esthétisme. L’entreprise met ainsi son expertise au service des infrastructures sportives, contribuant à améliorer le confort des sportifs et à sublimer les espaces des clubs algériens.

Avec cette réalisation, Belux Éclairage confirme sa position de partenaire privilégié des acteurs du sport. L’entreprise, soucieuse de répondre aux exigences spécifiques de chaque projet, propose des solutions d’éclairage sur mesure, adaptées aux besoins des différents types d’installations sportives.

Belux Éclairage est une entreprise algérienne spécialisée dans la conception de solutions d’éclairage innovantes. Forte de ses 50 ans d’expérience et de son savoir-faire, Belux propose une large gamme de produits, allant des luminaires d’intérieur aux solutions d’éclairage extérieur. Belux Éclairage s’engage à fournir des équipements de qualité, durables et esthétiques, répondant aux exigences des professionnels et des particuliers et des collectivités locales.

Collection Djazair El Jadida de Belux : l’alliance parfaite entre modernité et tradition

La collection Djazair El Jadida de Belux Éclairage s’adresse aux bâtisseurs désireux de transformer leurs villes en espaces conviviaux et modernes, tout en préservant leur identité. Grâce à ses 50 ans d’expérience dans le domaine de l’éclairage et du mobilier urbain, Belux propose des produits sur-mesure conçus et fabriqués dans ses usines, en Algérie.

Le catalogue présente une gamme de produits alliant modernité et tradition, et répondant aux besoins spécifiques des citoyens algériens. Belux Éclairage affirme ainsi son engagement à accompagner les acteurs de l’aménagement urbain, en leur offrant des solutions d’éclairage et de mobilier urbain adaptées à leurs exigences.

Belux Éclairage propose, dans la collection Djazair El Jadida, une variété de mâts d’éclairage adaptés à différents environnements urbains :

Le modèle Dalia , avec sa section circulaire en aluminium ou en acier galvanisé thermolaqué, est agrémenté d’enjoliveurs et de rondelles en aluminium, et coiffé d’un luminaire sommital type QUIZA.

, avec sa section circulaire en aluminium ou en acier galvanisé thermolaqué, est agrémenté d’enjoliveurs et de rondelles en aluminium, et coiffé d’un luminaire sommital type QUIZA. Le mât Sofia, également de section circulaire, est disponible en aluminium thermolaqué ou en acier galvanisé et thermolaqué. Il s’orne de rondelles et d’enjoliveurs, et peut accueillir un ou plusieurs luminaires type MIRNA.

Pour une solution plus sobre, le mât Mona, droit et fabriqué en tubes d’aluminium ou d’acier galvanisé et thermolaqué, se coiffe d’un ornement en fonte d’acier et de luminaires ronds à fixation latérale type MIRNA.

Enfin, le mât Perla, avec son design linéaire et raffiné en tubes d’acier carrés galvanisés et thermolaqués, est idéal pour les espaces publics et privés. Il embarque un luminaire rectangulaire type TIZI.

Ces différents modèles offrent un large choix de styles et de fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet d’éclairage urbain.