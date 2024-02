Belux Eclairage – Graines de culture : Oran capitale des lumières

Le tourisme culturel est un vecteur de développement économique durable. L’essor touristique pour un voyage algérien.

L’Oranie, berceau de la culture internationale, s’ouvre sur le monde et dévoile ses trésors patrimoniaux méconnus.

El BAHIA, humour et sourire

Sans frontière,

OUA BILA HOUDOUD,

Et à l’avant-garde du théâtre indépendant.

LA FOURMI ÔH … Splendide !

À Liberté au Faubourg Usto-Oran.

La Fourmi est un brillant et notable temple de la culture pour la ville d’Oran.

À la Fourmi, Raconte-Arts, Artistes, Comédiens et les Faiseurs du rire et de l’humour. Une promesse d’être Là. Et d’y rester

D’autres espaces :

académie lumière, Comedy Club, tube by Belux,

Bab Areziew-BELUX – théâtre ouvert depuis 2005 –

La scène de Bab areziew a accueilli :

Avec BELUX, trouvez les meilleures façons de garder les touristes en Algérie ! Une première rencontre avec des historiens sur l’histoire de la tribu des Mehadjas et des quarante chechias.

Tous simplement une vision prospective : BELUX

Rencontres et débats avec des intellectuels, des écrivains et des artistes

Des conférences et de rencontres culturelles avec le professeur Sadek BENKADA, les écrivains Maissa BEY, Fatima BAKHAI, Kamel DAOUD, Abdelkader DJEMAI, le cinéaste Salem LYES et Daniel MESGUITCH Directeur du théâtre dramatique de Paris.

Les soirées ramadanesques consacrées à la littérature, au théâtre, à la poésie, à la peinture, à l’histoire et au cinéma ont été animées par des intellectuels et des artistes de renom à Bab Arziew.

Une deuxième rencontre spéciale a été consacrée à l’histoire de la tribu des « Mehadjas et des quarante chechias » reprenant ainsi la rencontre qui avait déjà été organisée sur le thème par BELUX.

Une série de rencontres et de débats avec son Excellence l’Ambassadeur de Cuba, des universitaires et des intellectuels, sur le thème « Imaginer demain pour mieux vivre la ville », mais aussi sur la santé, l’hygiène, le rôle de l’école, de l’éducation et des arts dans la ville.

Dzair zina ouzid teziane !