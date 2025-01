BELUX Eclairage / Constantine 2025 : une rencontre pour repenser la ville

La ville de Constantine s’apprête à accueillir en ce début 2025 un événement majeur dédié à l’avenir des espaces urbains en Algérie. Du 16 au 20 février prochain, l’Hôtel Marriott ouvrira ses portes à Q’Sentina, une rencontre unique rassemblant les acteurs clés de l’aménagement urbain.

Initié par Belux Éclairage, ce rendez-vous promet d’être un véritable catalyseur d’idées nouvelles. Architectes, urbanistes, designers et autres passionnés se réuniront pour réfléchir aux défis de l’urbanisation actuelle et proposer des solutions innovantes et durables.

Au cœur des discussions, des thématiques essentielles seront abordées : comment concilier développement urbain et respect de l’environnement ? Comment créer des espaces publics plus inclusifs ? Comment intégrer les nouvelles technologies dans l’aménagement urbain ? Autant de questions qui trouveront des échos dans les échanges entre les participants.

Q’Sentina sera également l’occasion de découvrir les dernières tendances en matière de design urbain et d’éclairage public. Des ateliers, des conférences et des expositions permettront aux visiteurs de s’immerger dans un univers créatif et inspirant.

En ce début d’année amazighe 2975, Belux Éclairage n’a pas manqué l’occasion de souhaiter à tous les Algériens « une année lumineuse, riche en succès et en moments de partage. « Depuis toujours, nous nous inspirons des traditions et de la richesse culturelle de notre pays pour éclairer nos villes avec innovation et respect de l’environnement« , souligne l’entreprise dans son message.

Q’Sentina 2025 : Un pont entre tradition et modernité

En choisissant Constantine comme écrin à cet événement, Belux désire souligner l’importance de conjuguer patrimoine et innovation.

Cette ville millénaire, avec ses ponts suspendus et ses monuments historiques, offre un contraste saisissant avec les avancées technologiques de notre époque. C’est ce mélange entre tradition et modernité qui constitue le charme de Constantine et qui en fait un lieu d’expérimentation idéal pour explorer les nouvelles tendances en matière d’éclairage urbain.

Pendant cinq jours, des experts en éclairage, des architectes, des urbanistes et des représentants des collectivités locales se réuniront pour partager leurs connaissances et leurs expériences. Les échanges porteront sur des sujets variés tels que l’efficacité énergétique des systèmes d’éclairage, l’impact de la lumière sur le bien-être des citoyens, ou encore les dernières innovations en matière de luminaires connectés.

Ainsi, que vous soyez un professionnel de l’éclairage, un élu local, un architecte, un urbaniste ou simplement un citoyen intéressé par les enjeux de la ville de demain, Belux vous invite à participer à ces journées d’études. Ce sera l’occasion de rencontrer des acteurs de la filière, de découvrir les dernières tendances et de contribuer à construire la ville algérienne de demain.

Informations pratiques

Pour récapituler, Belux Éclairage organise une journée d’étude à l’Hôtel Mariott de Constantine, du dimanche 16 au jeudi 20 février 2025. Ce rendez-vous permettra aux professionnels et au grand public de découvrir les moyens disponibles pour sortir nos villes de l’ombre.

📅 Date : du 16 au 20 février 2025

📍 Lieu : Hôtel Mariott, Constantine

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 E-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

En choisissant Constantine pour accueillir cet événement, Belux souhaitent mettre en lumière le dynamisme de cette ville et son engagement en faveur d’un développement durable en Algérie. Q’Sentina 2025 est ainsi une invitation à repenser la ville de demain, en faisant de nos espaces publics des lieux de vie plus agréables et plus respectueux de l’environnement.