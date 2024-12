BELUX Eclairage / Constantine 2025 : Plongez dans l’univers de l’exposition

Constantine s’apprête à vivre un événement lumineux ! Du 16 au 20 février 2025, Belux Éclairage, acteur majeur de l’éclairage en Algérie, ouvre les portes de son exposition pour mettre la lumière sur le concept novateur de la culture urbaine.

Organisée en collaboration avec les centres de recherche, les universités et les CLOA des différentes wilayas algériennes, cette manifestation unique sera l’occasion pour le grand public, les professionnels et les collectivités de découvrir les dernières innovations en matière d’éclairage public et de mobilier urbain.

Grâce à une scénographie soignée, Belux Éclairage propose une expérience immersive qui transporte les visiteurs au cœur de ses réalisations. Les visiteurs pourront ainsi découvrir :

Des solutions d’éclairage sur mesure : Adaptées à chaque projet, les solutions proposées par Belux Éclairage répondent aux besoins spécifiques des collectivités en matière de sécurité, de confort visuel et d’efficacité énergétique.

Adaptées à chaque projet, les solutions proposées par Belux Éclairage répondent aux besoins spécifiques des collectivités en matière de sécurité, de confort visuel et d’efficacité énergétique. Un mobilier urbain esthétique et fonctionnel : L’entreprise met en avant une large gamme de produits, du lampadaire aux mâts en bois et en acier galvanisé, en passant par les luminaires et les projecteurs, conçus pour embellir les espaces publics et améliorer le cadre de vie des citoyens.

L’entreprise met en avant une large gamme de produits, du lampadaire aux mâts en bois et en acier galvanisé, en passant par les luminaires et les projecteurs, conçus pour embellir les espaces publics et améliorer le cadre de vie des citoyens. Des technologies de pointe : Les visiteurs pourront découvrir les dernières avancées technologiques en matière d’éclairage, telles que les LED, qui offrent une durée de vie exceptionnelle et une consommation énergétique réduite.

L’éclairage au service de la ville

L’éclairage public est bien plus qu’une succession de points lumineux dans la nuit. C’est un élément structurant de la ville qui impacte profondément la vie de ses habitants. Au-delà de sa fonction première d’éclairer les rues et les espaces publics, il joue un rôle essentiel dans la sécurité, le confort, l’attractivité et même l’identité d’une cité.

Un éclairage bien conçu contribue à renforcer le sentiment de sécurité des citoyens en réduisant les zones d’ombre et en améliorant la visibilité. Il permet de se déplacer en toute confiance la nuit et de profiter pleinement des espaces publics. De plus, un éclairage adapté réduit et prévient les actes de vandalisme et l’insécurité.

En outre, l’éclairage joue un rôle primordial dans le confort visuel des habitants. Un éclairage uniforme et sans éblouissement permet de réduire la fatigue oculaire. Il est également un facteur déterminant pour l’attractivité d’une ville. Car un éclairage soigné met en valeur l’architecture, le patrimoine et les espaces verts.

🟡 À LIRE AUSSI >> BELUX / Constantine 2025 : lever les obstacles à la touristification nocturne

L’éclairage peut aussi être un outil puissant pour animer les espaces publics et favoriser les interactions sociales. En jouant sur les contrastes, les couleurs et les rythmes lumineux, il est possible de créer des ambiances chaleureuses et accueillantes, invitant les habitants à se rassembler et à profiter de leur ville.

Enfin, l’éclairage est un enjeu majeur de développement durable. Les technologies LED permettent de réaliser des économies d’énergie et de réduire l’impact environnemental de l’éclairage public. En optant pour des solutions d’éclairage intelligentes, les collectivités peuvent ainsi optimiser la gestion de leurs installations et réduire leurs coûts énergétiques.

Informations pratiques

Pour récapituler, Belux Éclairage organise, du 16 au 20 février 2025, à l’Hôtel Mariott de Constantine, une série journées d’études. Ce rendez-vous permettra à la fois professionnels et au grand public de découvrir comment sortir nos villes de l’ombre pour garder les touristes en Algérie.

📅 Date : du 16 au 20 février 2025

📍 Lieu : Hôtel Mariott, Constantine

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 E-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

Depuis plusieurs décennies, Belux Éclairage s’est imposé comme un acteur majeur de l’éclairage en Algérie. L’entreprise a participé à de nombreux projets d’envergure, tels que l’éclairage de routes, de ponts, de tunnels et de sites historiques. En choisissant Belux Éclairage, les collectivités font le choix de la qualité, de l’innovation et du savoir-faire local.

Ne manquez donc pas cette occasion unique de découvrir les solutions d’éclairage de demain !