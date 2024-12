BELUX Eclairage / Constantine 2025 : L’union pour une culture urbaine éclairée

À l’occasion de la Journée nationale de la ville, l’entreprise Belux Éclairage organise, le jeudi 20 février 2025, à l’hôtel Mariott de Constantine, une journée d’études consacrée à la culture urbaine en Algérie.

Placé sous le slogan « L’union pour une culture urbaine éclairée », cet événement exceptionnel sera, selon les propres mots de Belux, une occasion idéale « pour explorer les perspectives innovantes d’un avenir urbain lumineux et durable. »

Pour 2025, l’événement invite les acteurs de la société civile, du monde économique et du secteur public à explorer les défis et les opportunités que présentent les métiers urbain. De l’intelligence artificielle à la mobilité durable, en passant par l’économie circulaire, les thématiques abordées seront multiples et variées.

En mettant l’accent sur les métiers de demain, Belux/Constantine 2025 vise à stimuler la réflexion et l’action pour bâtir une Algérie nouvelle. Il s’agit de former les citoyens aux compétences du 21e siècle, de créer des emplois durables et de développer des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de demain.

Cette journée d’étude constitue ainsi une occasion unique d’identifier les métiers émergents et les compétences clés à acquérir pour y accéder ; de développer des formations scolaires et universitaires adaptées aux besoins du marché du travail de demain ; d’encourager l’innovation et le développement de solutions innovantes aux défis urbains ; enfin, de construire des villes plus durables qui améliorent la qualité de vie des citoyens.

Réinterprétations et innovations : Belux éclaire autrement

Belux, acteur incontournable du secteur de l’éclairage en Algérie, ne cesse de repousser les limites de l’innovation. En effet, l’entreprise propose aujourd’hui une gamme complète de solutions d’éclairage, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants d’un monde toujours plus soucieux d’esthétique et de performance.

Cette diversification s’inscrit dans une démarche globale visant à réinterpréter les codes de l’éclairage. Loin de se contenter de proposer des produits fonctionnels, Belux conçoit de véritables objets design, capables de transformer les espaces et de créer des ambiances uniques.

Pour ce faire, Belux s’appuie sur une veille technologique permanente. Les équipes de recherche et développement de l’entreprise sont en quête constante de nouveaux matériaux, de nouvelles sources lumineuses et de nouvelles solutions énergétiques. L’objectif ? Développer des produits toujours plus performants, plus durables et plus respectueux de l’environnement.

Ainsi, Belux s’engage dans une transition énergétique en proposant des solutions d’éclairage LED de dernière génération. Ces technologies, alliant efficacité énergétique et longévité, permettent de réduire considérablement la consommation d’énergie et de limiter l’impact environnemental.

Par ailleurs, Belux accorde une importance toute particulière à la personnalisation. L’entreprise propose un large choix de finitions, de couleurs et de dimensions, permettant à chaque ville algérienne de créer un éclairage sur mesure, adapté à son histoire, sa culture, ses besoins et son patrimoine.

Informations pratiques

Pour récapituler, Belux Éclairage organise une journée d’étude à l’Hôtel Mariott de Constantine le jeudi 20 février 2025. Cette manifestation permettra aux professionnels et au grand public de découvrir les dernières avancées en matière d’éclairage public et de design urbain.

📅 Date : jeudi 20 février 2025

📍 Lieu : Hôtel Mariott, Constantine

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 E-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

L’éclairage public, élément clé de l’aménagement urbain, joue un rôle essentiel en matière de sécurité et de mise en valeur du patrimoine. Fort de son expertise de plus de 50 ans, Belux Éclairage développe des solutions d’éclairage durables, intégrant les dernières avancées technologiques LED, pour répondre aux enjeux actuels de la ville intelligente.