BELUX Eclairage / Constantine 2025 : lever les obstacles à la touristification nocturne

Le 20 février 2025, à l’hôtel Marriott de Constantine, un événement marquant rassemblera les acteurs du tourisme et de l’aménagement urbain.

En effet, la ville de Constantine, engagée dans une ambitieuse transformation, vise à devenir une référence en matière de tourisme nocturne. En partenariat avec BELUX Eclairage, leader de l’éclairage public en Algérie, la cité des ponts a pour ambition de révéler tout son potentiel touristique grâce à la mise en lumière de son patrimoine.

Pendant longtemps, les atouts touristiques de Constantine ont été sous-exploités, notamment en raison d’un éclairage public insuffisant et peu valorisant. Or, la nuit offre une dimension supplémentaire à la découverte d’une ville.

Les monuments historiques, les paysages urbains et les espaces naturels prennent une toute autre allure lorsqu’ils sont éclairés de manière artistique et subtile.

Dans ce sillage, Belux souligne que « Le NON n’est pas un obstacle, mais une occasion de nous améliorer et de faire grandir l’Algérie de demain. » Et d’ajouter : « C’est avec ténacité et persévérance que nous lançons ce nouveau marathon, pour construire un avenir où les défis deviennent des opportunités. »

De Cirta jaillira la touristification nocturne

Pour relever ce défi, la ville de Constantine s’associe à BELUX Éclairage, entreprise reconnue pour son expertise dans les solutions d’éclairage urbain. Ensemble, elles projettent d’élaborer un projet ambitieux visant à :

Sublimer le patrimoine architectural de Constantine : Les monuments emblématiques de la ville, tels que les ponts, la kasbah et la mosquée, seront mis en valeur par un éclairage scénographique, révélant ainsi leur beauté et leur histoire.

Créer des ambiances nocturnes attractives : Les rues, les places et les espaces publics vont se doter d'un éclairage soigné, favorisant la flânerie et la découverte.

Améliorer la sécurité et le confort des usagers : Un éclairage performant et bien conçu contribuera à renforcer la sécurité des piétons et des automobilistes, tout en améliorant leur confort visuel.

Au-delà de la simple mise en valeur esthétique, ce projet répond à plusieurs enjeux majeurs. Il contribuera à améliorer la sécurité et le confort des habitants et des visiteurs grâce à un éclairage public optimisé. Par ailleurs, en allongeant la durée de séjour des touristes et en attirant une nouvelle clientèle, il stimulera l’économie locale en générant de nouveaux emplois.

Enfin, il permettra à Constantine de gagner en visibilité à l’échelle nationale, voire internationale, en se positionnant comme une destination touristique incontournable, reconnue pour la richesse de son patrimoine culturel et la qualité de son offre nocturne.

Informations pratiques

Pour récapituler, Belux Éclairage organise une journée d’étude à l’Hôtel Mariott de Constantine, le jeudi 20 février 2025. Ce rendez-vous permettra à la fois professionnels et au grand public de découvrir comment sortir nos villes de l’ombre pour garder les touristes en Algérie.

📅 Date : jeudi 20 février 2025

📍 Lieu : Hôtel Mariott, Constantine

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 E-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

Le projet de mise en lumière de Constantine est bien plus qu’un simple plan d’éclairage public. C’est une véritable révolution urbaine qui vise à transformer la ville en une destination touristique de premier plan.

En s’appuyant sur l’expertise de BELUX et la volonté des acteurs locaux, Constantine écrit une nouvelle page de son histoire, celle d’une ville tournée vers l’avenir et ouverte sur le monde.